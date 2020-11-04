Путин рассказал, что объединяет россиян
"Патриотизм и сплоченность граждан, общие нравственные идеалы и сегодня объединяют наше общество, нашу огромную многонациональную и многоконфессиональную страну", — заявил Путин в среду на встрече с представителями религиозных конфессий, которая прошла в режиме видеоконференции.
День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября.
День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября.
Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
В Нижнем Новгороде подготовили ряд инсталляций, рассказывающих об истории праздника.
В Нижнем Новгороде подготовили ряд инсталляций, рассказывающих об истории праздника.
Президент Владимир Путин осмотрел Музей археологии Чудова монастыря, появившийся в результате раскопок на территории Московского Кремля.
Президент Владимир Путин осмотрел Музей археологии Чудова монастыря, появившийся в результате раскопок на территории Московского Кремля.
В организации праздника участвуют множество волонтеров и общественных организаций.
В организации праздника участвуют множество волонтеров и общественных организаций.
Путин также встретился с представителями молодежных организаций и послушал бой обновленных курантов.
Путин также встретился с представителями молодежных организаций и послушал бой обновленных курантов.
На Красной площади возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому.
На Красной площади возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому.
В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и концерты.
В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и концерты.
В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации в стране большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате.
В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации в стране большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате.
День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября.
Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
В Нижнем Новгороде подготовили ряд инсталляций, рассказывающих об истории праздника.
Президент Владимир Путин осмотрел Музей археологии Чудова монастыря, появившийся в результате раскопок на территории Московского Кремля.
В организации праздника участвуют множество волонтеров и общественных организаций.
Путин также встретился с представителями молодежных организаций и послушал бой обновленных курантов.
На Красной площади возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому.
В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и концерты.
В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации в стране большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате.