https://ria.ru/20201104/edinstvo-1583028492.html

Путин рассказал, что объединяет россиян

Путин рассказал, что объединяет россиян

Патриотизм и сплоченность объединяют россиян, народы страны исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии друг с другом, заявил президент России... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T15:14

2020-11-04T15:14

2020-11-04T16:42

владимир путин

политика

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Патриотизм и сплоченность объединяют россиян, народы страны исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии друг с другом, заявил президент России Владимир Путин.Он подчеркнул, что все народы России "вместе переживали трудности и радости, добивались грандиозных побед и проходили через тяжелейшие испытания, исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии друг с другом".

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, политика