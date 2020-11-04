https://ria.ru/20201104/edinstvo-1583011498.html

Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства, отметив, что выйти из пандемии возможно, только максимально поддерживая друг... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T13:18

2020-11-04T13:18

2020-11-04T16:47

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства, отметив, что выйти из пандемии возможно, только максимально поддерживая друг друга.Мэр также подчеркнул, что сила нашей страны заключается во внимании к ближнему, а также в уважении традиций каждого народа.

https://radiosputnik.ria.ru/20201104/prazdnik-1583009612.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество