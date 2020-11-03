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"Яндекс" и Mail.ru Group разработают российский аналог Zoom
"Яндекс" и Mail.ru Group разработают российский аналог Zoom
Российские компании "Яндекс", Mail.ru Group и "Ростелеком" разрабатывают отечественный сервис для видеоконференцсвязи, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:31
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zoom
россия
яндекс
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские компании "Яндекс", Mail.ru Group и "Ростелеком" разрабатывают отечественный сервис для видеоконференцсвязи, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."Яндекс" и Mail.ru самостоятельно инвестируют в свои большие платформы онлайн-коммуникации вместе с "Ростелекомом", для того чтобы обеспечить такой конкурентный сервис (видеоконференций - ред.) для наших школ, для того чтобы можно было проводить уроки в формате видеоконференцсвязи", - сказал Шадаев в ходе заседания Совета Федерации."И в 2022 году эти сервисы будут доступны", - добавил он.Ранее о потребности в создании национального аналога платформы для видеоконференций Zoom заявлял также замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.
https://ria.ru/20201030/moshenniki-1582290989.html
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zoom, россия, яндекс, mail.ru group, технологии

"Яндекс" и Mail.ru Group разработают российский аналог Zoom

13:31 03.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские компании "Яндекс", Mail.ru Group и "Ростелеком" разрабатывают отечественный сервис для видеоконференцсвязи, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Яндекс" и Mail.ru самостоятельно инвестируют в свои большие платформы онлайн-коммуникации вместе с "Ростелекомом", для того чтобы обеспечить такой конкурентный сервис (видеоконференций - ред.) для наших школ, для того чтобы можно было проводить уроки в формате видеоконференцсвязи", - сказал Шадаев в ходе заседания Совета Федерации.
"И в 2022 году эти сервисы будут доступны", - добавил он.
Ранее о потребности в создании национального аналога платформы для видеоконференций Zoom заявлял также замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.
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