https://ria.ru/20201103/zoom-1582824495.html
"Яндекс" и Mail.ru Group разработают российский аналог Zoom
"Яндекс" и Mail.ru Group разработают российский аналог Zoom
Российские компании "Яндекс", Mail.ru Group и "Ростелеком" разрабатывают отечественный сервис для видеоконференцсвязи, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:31
2020-11-03T13:31
2020-11-03T13:31
zoom
россия
яндекс
mail.ru group
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155525/20/1555252037_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_92752edd6ae91fbb3d40097997bebfa5.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские компании "Яндекс", Mail.ru Group и "Ростелеком" разрабатывают отечественный сервис для видеоконференцсвязи, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."Яндекс" и Mail.ru самостоятельно инвестируют в свои большие платформы онлайн-коммуникации вместе с "Ростелекомом", для того чтобы обеспечить такой конкурентный сервис (видеоконференций - ред.) для наших школ, для того чтобы можно было проводить уроки в формате видеоконференцсвязи", - сказал Шадаев в ходе заседания Совета Федерации."И в 2022 году эти сервисы будут доступны", - добавил он.Ранее о потребности в создании национального аналога платформы для видеоконференций Zoom заявлял также замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.
https://ria.ru/20201030/moshenniki-1582290989.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155525/20/1555252037_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_545b18eeb1b104a77c983abc6250d98e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
zoom, россия, яндекс, mail.ru group, технологии