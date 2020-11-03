https://ria.ru/20201103/zoom-1582824495.html

"Яндекс" и Mail.ru Group разработают российский аналог Zoom

"Яндекс" и Mail.ru Group разработают российский аналог Zoom

Российские компании "Яндекс", Mail.ru Group и "Ростелеком" разрабатывают отечественный сервис для видеоконференцсвязи, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:31

2020-11-03T13:31

2020-11-03T13:31

zoom

россия

яндекс

mail.ru group

технологии

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские компании "Яндекс", Mail.ru Group и "Ростелеком" разрабатывают отечественный сервис для видеоконференцсвязи, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."Яндекс" и Mail.ru самостоятельно инвестируют в свои большие платформы онлайн-коммуникации вместе с "Ростелекомом", для того чтобы обеспечить такой конкурентный сервис (видеоконференций - ред.) для наших школ, для того чтобы можно было проводить уроки в формате видеоконференцсвязи", - сказал Шадаев в ходе заседания Совета Федерации."И в 2022 году эти сервисы будут доступны", - добавил он.Ранее о потребности в создании национального аналога платформы для видеоконференций Zoom заявлял также замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

https://ria.ru/20201030/moshenniki-1582290989.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

zoom, россия, яндекс, mail.ru group, технологии