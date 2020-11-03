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Число жертв землетрясения в Турции достигло 110
Число жертв землетрясения в Турции достигло 110
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 110, из-под завалов извлечены 107 человек, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T19:54
2020-11-03T19:54
землетрясение в эгейском море
измир (провинция)
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Турции достигло 110, из-под завалов извлечены 107 человек, заявил президент страны Тайип Эрдоган.По его словам, ведется расследование по факту разрушения многоэтажных зданий во время землетрясения на предмет соблюдения строительных норм. Он добавил, что повреждения разной степени нанесено 450 зданиям в провинции Измир и 16 в провинции Маниса. Разбиты 2,7 тысячи палаток для лишившихся своих домов в Измире, начато сооружение контейнерного лагеря. Власти выделили 29 миллионов турецких лир (3,4 миллиона долларов) на выплату компенсаций пострадавшим от землетрясения.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.
https://ria.ru/20201103/spasenie-1582827933.html
измир (провинция)
турция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Землетрясение в Измире: десятки домов разрушены, есть погибшие
У западного побережья Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 балла. Разрушены десятки домов. Пострадали не менее 150 человек. На данный момент известно о четырех погибших. Толчки ощущались по всему Эгейскому побережью: в Стамбуле, Анталии и Афинах. На городских пляжах поднялся уровень воды, прибрежные зоны накрыло волной.
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РИА Новости
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землетрясение в эгейском море, измир (провинция), турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Число жертв землетрясения в Турции достигло 110

19:54 03.11.2020
 
© РИА Новости / Алена ПалажченкоЛиквидация последствий землетрясения в Измире, Турция
Ликвидация последствий землетрясения в Измире, Турция - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Алена Палажченко
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Турции достигло 110, из-под завалов извлечены 107 человек, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

"По последним данным, у нас 110 погибших и 1027 пострадавших при землетрясении, из-под завалов удалось извлечь живыми 107 человек", - сказал Эрдоган журналистам.

По его словам, ведется расследование по факту разрушения многоэтажных зданий во время землетрясения на предмет соблюдения строительных норм. Он добавил, что повреждения разной степени нанесено 450 зданиям в провинции Измир и 16 в провинции Маниса. Разбиты 2,7 тысячи палаток для лишившихся своих домов в Измире, начато сооружение контейнерного лагеря. Власти выделили 29 миллионов турецких лир (3,4 миллиона долларов) на выплату компенсаций пострадавшим от землетрясения.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.
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Землетрясение в Эгейском мореИзмир (провинция)ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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