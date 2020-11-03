https://ria.ru/20201103/zhertvy-1582901607.html

Число жертв землетрясения в Турции достигло 110

Число жертв землетрясения в Турции достигло 110

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 110, из-под завалов извлечены 107 человек, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T19:54

2020-11-03T19:54

2020-11-03T19:54

землетрясение в эгейском море

измир (провинция)

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Турции достигло 110, из-под завалов извлечены 107 человек, заявил президент страны Тайип Эрдоган.По его словам, ведется расследование по факту разрушения многоэтажных зданий во время землетрясения на предмет соблюдения строительных норм. Он добавил, что повреждения разной степени нанесено 450 зданиям в провинции Измир и 16 в провинции Маниса. Разбиты 2,7 тысячи палаток для лишившихся своих домов в Измире, начато сооружение контейнерного лагеря. Власти выделили 29 миллионов турецких лир (3,4 миллиона долларов) на выплату компенсаций пострадавшим от землетрясения.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.

https://ria.ru/20201103/spasenie-1582827933.html

измир (провинция)

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Землетрясение в Измире: десятки домов разрушены, есть погибшие У западного побережья Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 балла. Разрушены десятки домов. Пострадали не менее 150 человек. На данный момент известно о четырех погибших. Толчки ощущались по всему Эгейскому побережью: в Стамбуле, Анталии и Афинах. На городских пляжах поднялся уровень воды, прибрежные зоны накрыло волной. 2020-11-03T19:54 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, измир (провинция), турция, реджеп тайип эрдоган, в мире