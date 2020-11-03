https://ria.ru/20201103/zelenskiy-1582752785.html

Зеленский призвал депутатов Рады поддержать роспуск Конституционного суда

Зеленский призвал депутатов Рады поддержать роспуск Конституционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" заявил о невозможности восстановления антикоррупционного законодательства в стране без... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T03:21

2020-11-03T03:21

2020-11-03T07:20

ситуация на украине

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580655991_0:91:2906:1726_1400x0_80_0_0_4b1e0caf4dd567f3ad219a20ebab5d31.jpg

КИЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" заявил о невозможности восстановления антикоррупционного законодательства в стране без увольнения судей Конституционного суда, сообщила пресс-служба офиса главы государства в понедельник.По мнению Зеленского, из-за сложившейся ситуации под угрозой оказался безвизовый режим с ЕС, а также поддержка Евросоюза, НАТО, МВФ и других международных партнеров."Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. В противном случае вы защищаете судей Конституционного суда", - приводит слова Зеленского сайт его офиса.Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота. Венецианская комиссия Совета Европы 31 октября опубликовала письмо к спикеру Рады Дмитрию Разумкову, в котором выразила обеспокоенность поспешным предложением Зеленского парламенту о досрочном прекращении полномочий состава Конституционного суда и готовность помочь в разработке конкретных решений для разрешения нынешней ситуации. В Венецианской комиссии также заявили, что прекращение полномочий судей КС станет вопиющим нарушением украинской конституции в части разделения властей.Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет проект изменений в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.

https://ria.ru/20201102/tupitskiy-1582735918.html

https://ria.ru/20201102/zelenskiy-1582734649.html

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, владимир зеленский, украина, в мире