Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201103/zelenskiy-1582752785.html
Зеленский призвал депутатов Рады поддержать роспуск Конституционного суда
Зеленский призвал депутатов Рады поддержать роспуск Конституционного суда
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" заявил о невозможности восстановления антикоррупционного законодательства в стране без... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T03:21
2020-11-03T07:20
ситуация на украине
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580655991_0:91:2906:1726_1400x0_80_0_0_4b1e0caf4dd567f3ad219a20ebab5d31.jpg
КИЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" заявил о невозможности восстановления антикоррупционного законодательства в стране без увольнения судей Конституционного суда, сообщила пресс-служба офиса главы государства в понедельник.По мнению Зеленского, из-за сложившейся ситуации под угрозой оказался безвизовый режим с ЕС, а также поддержка Евросоюза, НАТО, МВФ и других международных партнеров."Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. В противном случае вы защищаете судей Конституционного суда", - приводит слова Зеленского сайт его офиса.Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота. Венецианская комиссия Совета Европы 31 октября опубликовала письмо к спикеру Рады Дмитрию Разумкову, в котором выразила обеспокоенность поспешным предложением Зеленского парламенту о досрочном прекращении полномочий состава Конституционного суда и готовность помочь в разработке конкретных решений для разрешения нынешней ситуации. В Венецианской комиссии также заявили, что прекращение полномочий судей КС станет вопиющим нарушением украинской конституции в части разделения властей.Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет проект изменений в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
https://ria.ru/20201102/tupitskiy-1582735918.html
https://ria.ru/20201102/zelenskiy-1582734649.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580655991_133:0:2704:1928_1400x0_80_0_0_1ba50556e85633daac5b3bbe8f68fa06.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский призвал депутатов Рады поддержать роспуск Конституционного суда

03:21 03.11.2020 (обновлено: 07:20 03.11.2020)
 
© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" заявил о невозможности восстановления антикоррупционного законодательства в стране без увольнения судей Конституционного суда, сообщила пресс-служба офиса главы государства в понедельник.
"Во время заседания глава государства призвал фракцию поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС. Владимир Зеленский отметил, что невозможно восстановить действие антикоррупционного законодательства без принятия решения об увольнении судей Конституционного суда", - говорится в сообщении на сайте офиса президента.
По мнению Зеленского, из-за сложившейся ситуации под угрозой оказался безвизовый режим с ЕС, а также поддержка Евросоюза, НАТО, МВФ и других международных партнеров.
"Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. В противном случае вы защищаете судей Конституционного суда", - приводит слова Зеленского сайт его офиса.
Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
Вчера, 22:57
Зеленский раскритиковал главу КС Украины за покупку земли в Крыму
После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота. Венецианская комиссия Совета Европы 31 октября опубликовала письмо к спикеру Рады Дмитрию Разумкову, в котором выразила обеспокоенность поспешным предложением Зеленского парламенту о досрочном прекращении полномочий состава Конституционного суда и готовность помочь в разработке конкретных решений для разрешения нынешней ситуации. В Венецианской комиссии также заявили, что прекращение полномочий судей КС станет вопиющим нарушением украинской конституции в части разделения властей.
Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет проект изменений в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
Вчера, 22:41
Зеленский пригрозил распустить Раду
 
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Экзит-полл показал, что американцы думают о системе подсчета голосов
01:29Онищенко назвал места, где можно "незаметно" заразиться коронавирусом
01:28Недалеко от Белого дома началась потасовка между активистами и полицией
01:28Экзит-полл показал, как американцы оценивают усилия по борьбе с COVID-19
01:27Умер ребенок, пострадавший в крупном ДТП в Дагестане
01:23Экзит-полл показал, сколько американцев голосовали впервые
01:13Экзит-полл показал, что волнует жителей США на выборах
01:06Награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы в Махачкале уволили
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
Лента новостейМолния