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Самки с рогами: эксперты рассказали о секретах северных оленей
Самки с рогами: эксперты рассказали о секретах северных оленей
Кроноцкий заповедник опубликовал снимки уникального и самого крупного подвида дикого северного оленя в Евразии. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T03:27
2020-11-03T03:27
2020-11-03T03:27
дикие животные
камчатский край
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туризм
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кроноцкий заповедник
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал снимки уникального и самого крупного подвида дикого северного оленя в Евразии. "Сейчас у этих красивых и грациозных животных завершается брачный сезон - самцы дерутся с соперниками за благосклонность самок", – поясняют эксперты.Также они напоминают, что скоро олени сбросят рога, а оленихи сохранят их, чтобы отбивать свои участки зимних пастбищ от самцов и охранять детенышей.Эти животные — единственные представители оленевых, у которых рога есть и у самцов, и у самок.Крупное стадо этих копытных на Камчатке сохранилось только в Кроноцком заповеднике.
https://ria.ru/20201006/kurily-1578055209.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дикие животные, камчатский край, туризм, новости - туризм, кроноцкий заповедник