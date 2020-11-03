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Самки с рогами: эксперты рассказали о секретах северных оленей
Самки с рогами: эксперты рассказали о секретах северных оленей
Кроноцкий заповедник опубликовал снимки уникального и самого крупного подвида дикого северного оленя в Евразии. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T03:27
2020-11-03T03:27
дикие животные
камчатский край
туризм
туризм
новости - туризм
кроноцкий заповедник
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал снимки уникального и самого крупного подвида дикого северного оленя в Евразии. "Сейчас у этих красивых и грациозных животных завершается брачный сезон - самцы дерутся с соперниками за благосклонность самок", – поясняют эксперты.Также они напоминают, что скоро олени сбросят рога, а оленихи сохранят их, чтобы отбивать свои участки зимних пастбищ от самцов и охранять детенышей.Эти животные — единственные представители оленевых, у которых рога есть и у самцов, и у самок.Крупное стадо этих копытных на Камчатке сохранилось только в Кроноцком заповеднике.
https://ria.ru/20201006/kurily-1578055209.html
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дикие животные, камчатский край, туризм, новости - туризм, кроноцкий заповедник

Самки с рогами: эксперты рассказали о секретах северных оленей

03:27 03.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСеверные олени
Северные олени - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал снимки уникального и самого крупного подвида дикого северного оленя в Евразии.
"Сейчас у этих красивых и грациозных животных завершается брачный сезон - самцы дерутся с соперниками за благосклонность самок", – поясняют эксперты.
Также они напоминают, что скоро олени сбросят рога, а оленихи сохранят их, чтобы отбивать свои участки зимних пастбищ от самцов и охранять детенышей.
Эти животные — единственные представители оленевых, у которых рога есть и у самцов, и у самок.
Крупное стадо этих копытных на Камчатке сохранилось только в Кроноцком заповеднике.
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