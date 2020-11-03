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Самки с рогами: эксперты рассказали о секретах северных оленей

Самки с рогами: эксперты рассказали о секретах северных оленей

Кроноцкий заповедник опубликовал снимки уникального и самого крупного подвида дикого северного оленя в Евразии. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T03:27

2020-11-03T03:27

2020-11-03T03:27

дикие животные

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кроноцкий заповедник

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал снимки уникального и самого крупного подвида дикого северного оленя в Евразии. "Сейчас у этих красивых и грациозных животных завершается брачный сезон - самцы дерутся с соперниками за благосклонность самок", – поясняют эксперты.Также они напоминают, что скоро олени сбросят рога, а оленихи сохранят их, чтобы отбивать свои участки зимних пастбищ от самцов и охранять детенышей.Эти животные — единственные представители оленевых, у которых рога есть и у самцов, и у самок.Крупное стадо этих копытных на Камчатке сохранилось только в Кроноцком заповеднике.

https://ria.ru/20201006/kurily-1578055209.html

камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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