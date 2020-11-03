https://ria.ru/20201103/zakon-1582780062.html
Совфед одобрил закон о новом порядке назначения силовых министров
Совфед одобрил закон о новом порядке назначения силовых министров
Совет Федерации одобрил во вторник закон о назначении силовых министров президентом после консультаций с сенаторами. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T10:38
2020-11-03T10:38
2020-11-03T10:38
россия
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
политика
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон о назначении силовых министров президентом после консультаций с сенаторами.Закон был внесён в парламент президентом РФ в связи с принятием поправок в конституцию.Документ дает Совету Федерации право проводить консультации по предложенным президентом кандидатурам на должности руководителей силовых министерств - Минобороны, ФСБ, МЧС, а также Минюста и МИД.Также закон дополняет федеральный закон "О безопасности" нормой, определяющей, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в России.В принятом законе устанавливается, что Совет Безопасности РФ является конституционным совещательным органом, содействующим главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз.Зампреду, секретарю, постоянным членам и членам Совбеза в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.
https://ria.ru/20201103/zakon-1582779646.html
https://ria.ru/20201103/sovfed-1582779502.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), политика