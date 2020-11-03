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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201103/vybory-1582788766.html
Лишь бы не было войны: "русская Америка" готовится выбрать президента США
Лишь бы не было войны: "русская Америка" готовится выбрать президента США
Петя и Иосиф – пенсионеры из Одессы. На двоих им 170 лет. Перебрались в Штаты 30 лет назад. Тогда Петя был слесарем-электриком, а Иосиф – маляром-отделочником... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T11:11
2020-11-03T11:11
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
барак обама
джо байден
сша
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 3 ноя - РИА Новости. Петя и Иосиф – пенсионеры из Одессы. На двоих им 170 лет. Перебрались в Штаты 30 лет назад. Тогда Петя был слесарем-электриком, а Иосиф – маляром-отделочником. Сегодня они сидят на лавочке на набережной Брайтон-Бич лицом к солнцу. Оба подстелили шерстяные коврики. 3 ноября они пойдут на выборы президента США. Корреспондент РИА Новости в преддверии голосования узнал, какие настроения сейчас в самом русскоязычном районе, за кого и почему на выборах будет "русская Америка".Лишь бы не было войныНа Брайтоне звучит речь на всех языках СНГ и, вероятно, в последнюю очередь на английском."Мы довольны всем. Дай Бог, чтоб не было хуже. Нам уже лучше и не надо. Детям надо, а нам не надо. Главное, чтобы не было войны. Мы живем в хорошем районе, живем у самого хорошего океана", - говорит пенсионер, который представился Петей.Слухи о волнениях в обществе, которые могут вспыхнуть после 3 ноября вызывают у него легкую тревогу. "Когда выбирали (Барака - ред.) Обаму, ты себе не можешь представить, что здесь творилось. Тут привозили черных людей (афроамериканцев – ред.) на автобусах, они тут вытворяли страшное дело. Беспорядки, шумели, кричали, стреляли, урны переворачивали, машины взламывали. Мы уже сталкивались с черными, знаем, что из этого может быть", - делится бывший житель Одессы.Петя говорит, что в Советском Союзе к нему как к еврею относились не так, как к людям других национальностей. "Мне как еврею не все было разрешено. А сюда приехал – никаких вопросов не было. Дети поступили в "калыджи" (колледжи - ред.). Тут действительно справедливость", - говорит пенсионер.Его друг по имени Иосиф в последний раз был в Одессе в 2000 году и больше туда возвращаться не хочет.Главное его пожелание, чтобы избранный президент "восстановил полицейских Нью-Йорка в их правах – чтобы могли нормально людей защищать". "Еще хочу, чтобы коронавирус прошел. Чтобы все было открыто, чтобы мы могли пойти посидеть в ресторане, отдохнуть где-то, пойти в театр. Вот мои пожелания", - признается Иосиф.Большая часть опрошенных РИА Новости русскоговорящих жителей Брайтон-Бич вообще не скрывает своих симпатий к действующему президенту. А вот живущие здесь афроамериканцы, судя по всему, склоняются в пользу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.Хозяйственник"God bless America (Боже, благослови Америку – ред.)", - говорит Алла, которая 30 лет назад приехала в Штаты из Узбекистана. Сейчас она на пенсии, но до этого работала врачом. Алла поддерживает Трампа и считает его хорошим хозяйственником."Он семь раз терпел банкротство, и он снова восстанавливался. Он экономист. По практике, по жизни надо смотреть. Он не очень красиво говорит, он не лектор. Но он хозяин. Здесь нужен экономист. И он сделал очень много", - считает собеседница агентства."Меня не интересует его личное поведение. Меня интересует, что он сделал для государства за 4 года. Мне важно, чтобы он экономику поднимал. Он поднял экономику, обеспечил работой людей. И в отличие от предшественников, он не признает авторитетов. Никто на него давить не может. Как считает, так и поступает", - заявляет Алла.Человек, представившийся Иваном Ивановым, утверждает, что "работящие люди хотят видеть президентом Трампа". "А Байден хочет пригнать в Америку всех желающих. Америка будет, естественно, кормить их всех. Эти деньги на кормежку уйдут из рабочих карманов", - полагает он."Я приехал в эту страну, потому что я знал, что в этой стране работает закон. Я хочу жить по закону. Поэтому я не хочу в этой стране людей, которые не хотят соблюдать этот закон. Я приехал сюда работать и жить спокойно", - делится собеседник РИА Новости.История одного бойкотаЕлену Морозову, которая уже 24 года живет в США, все устраивает в нынешнем политическом курсе США. "Пусть президент продолжит то, что делает Трамп. Мне никогда не нравилась глобализация, которая вела нашу экономику неизвестно куда. Я понимаю, что он делает, и считаю, что он делает это правильно", - утверждает она.По ее мнению, к массовым погромам страну привели демократы. "Это мне не понравилось. Это нечестная, неконкурентная борьба. Демократическая партия не пытается выехать на какой-то уникальной программе, каких-то преобразованиях. Нет. Просто погромы", - говорит жительница Бруклина.Она признается, что голосовала за Трампа и четыре года назад. Правда тогда, за такую позицию, по ее словам, коллеги по работе устроили ей двухнедельный бойкот. "Я сижу на работе. В 17.00 все коллеги дружно встают и идут на демонстрацию протестов против Трампа. Я остаюсь на работе – мне за это объявили бойкот. В течение двух недель мои коллеги не разговаривали со мной", - вспоминает Морозова.Сейчас, по ее словам, люди не так охотно делятся политическими предпочтениями, как ранее.Преподавательницу Дженнифер из Бруклина беспокоят миграционные правила. "Очень жесткие условия. Здесь работает много добросовестных людей, которые не заслуживают такого отношения, которое они получают сейчас здесь. Байден, за которого я лично буду голосовать, определенно уделяет этому больше внимания", - утверждает она."Здравоохранение и миграционное регулирование – вот два основных вопроса, беспокоящих меня", - заявляет Дженнифер.Всех опрошенных РИА Новости жителей Брайтон-Бич и Бруклина, невзирая на их политические предпочтения, объединяет одно – все уверены, что спокойно эти выборы не пройдут и наверняка вспыхнут беспорядки. Никто из них тем не менее не верит в вероятность масштабного раскола в стране или даже гражданской войны.Пенсионер, который предпочитает, чтобы его называли Петей, не думает, что его жизнь в США после этих выборов ухудшится. "Мы живем в Америке. Здесь о людях с таким статусом, как у нас, все время заботятся. Мы под защитой у государства. Какой бы президент ни пришел, он нас не обидит", - говорит он."Там я был строителем коммунизма, а приехал сюда – тут его без меня построили. Я этой стране ничего не сделал, а имею все, что надо", - говорит Петя.
https://ria.ru/20201103/bayden-1582780478.html
https://ria.ru/20201103/ssha-1582766130.html
https://ria.ru/20201103/vybory-1582773133.html
https://ria.ru/20201103/vybory-1582700948.html
https://ria.ru/20201103/vybory-1582753507.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
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дональд трамп, барак обама, джо байден, сша, в мире

Лишь бы не было войны: "русская Америка" готовится выбрать президента США

11:11 03.11.2020
 
© Flickr / Juan Alberto Puentes PuertasРусские на Брайтон Бич
Русские на Брайтон Бич - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Flickr / Juan Alberto Puentes Puertas
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 3 ноя - РИА Новости. Петя и Иосиф – пенсионеры из Одессы. На двоих им 170 лет. Перебрались в Штаты 30 лет назад. Тогда Петя был слесарем-электриком, а Иосиф – маляром-отделочником. Сегодня они сидят на лавочке на набережной Брайтон-Бич лицом к солнцу. Оба подстелили шерстяные коврики. 3 ноября они пойдут на выборы президента США. Корреспондент РИА Новости в преддверии голосования узнал, какие настроения сейчас в самом русскоязычном районе, за кого и почему на выборах будет "русская Америка".

Лишь бы не было войны

На Брайтоне звучит речь на всех языках СНГ и, вероятно, в последнюю очередь на английском.
"Мы довольны всем. Дай Бог, чтоб не было хуже. Нам уже лучше и не надо. Детям надо, а нам не надо. Главное, чтобы не было войны. Мы живем в хорошем районе, живем у самого хорошего океана", - говорит пенсионер, который представился Петей.
Слухи о волнениях в обществе, которые могут вспыхнуть после 3 ноября вызывают у него легкую тревогу. "Когда выбирали (Барака - ред.) Обаму, ты себе не можешь представить, что здесь творилось. Тут привозили черных людей (афроамериканцев – ред.) на автобусах, они тут вытворяли страшное дело. Беспорядки, шумели, кричали, стреляли, урны переворачивали, машины взламывали. Мы уже сталкивались с черными, знаем, что из этого может быть", - делится бывший житель Одессы.
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Петя говорит, что в Советском Союзе к нему как к еврею относились не так, как к людям других национальностей. "Мне как еврею не все было разрешено. А сюда приехал – никаких вопросов не было. Дети поступили в "калыджи" (колледжи - ред.). Тут действительно справедливость", - говорит пенсионер.
Его друг по имени Иосиф в последний раз был в Одессе в 2000 году и больше туда возвращаться не хочет.
Главное его пожелание, чтобы избранный президент "восстановил полицейских Нью-Йорка в их правах – чтобы могли нормально людей защищать". "Еще хочу, чтобы коронавирус прошел. Чтобы все было открыто, чтобы мы могли пойти посидеть в ресторане, отдохнуть где-то, пойти в театр. Вот мои пожелания", - признается Иосиф.
Большая часть опрошенных РИА Новости русскоговорящих жителей Брайтон-Бич вообще не скрывает своих симпатий к действующему президенту. А вот живущие здесь афроамериканцы, судя по всему, склоняются в пользу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
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Хозяйственник

"God bless America (Боже, благослови Америку – ред.)", - говорит Алла, которая 30 лет назад приехала в Штаты из Узбекистана. Сейчас она на пенсии, но до этого работала врачом. Алла поддерживает Трампа и считает его хорошим хозяйственником.
"Он семь раз терпел банкротство, и он снова восстанавливался. Он экономист. По практике, по жизни надо смотреть. Он не очень красиво говорит, он не лектор. Но он хозяин. Здесь нужен экономист. И он сделал очень много", - считает собеседница агентства.
"Меня не интересует его личное поведение. Меня интересует, что он сделал для государства за 4 года. Мне важно, чтобы он экономику поднимал. Он поднял экономику, обеспечил работой людей. И в отличие от предшественников, он не признает авторитетов. Никто на него давить не может. Как считает, так и поступает", - заявляет Алла.
Человек, представившийся Иваном Ивановым, утверждает, что "работящие люди хотят видеть президентом Трампа". "А Байден хочет пригнать в Америку всех желающих. Америка будет, естественно, кормить их всех. Эти деньги на кормежку уйдут из рабочих карманов", - полагает он.
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"Я приехал в эту страну, потому что я знал, что в этой стране работает закон. Я хочу жить по закону. Поэтому я не хочу в этой стране людей, которые не хотят соблюдать этот закон. Я приехал сюда работать и жить спокойно", - делится собеседник РИА Новости.

История одного бойкота

Елену Морозову, которая уже 24 года живет в США, все устраивает в нынешнем политическом курсе США. "Пусть президент продолжит то, что делает Трамп. Мне никогда не нравилась глобализация, которая вела нашу экономику неизвестно куда. Я понимаю, что он делает, и считаю, что он делает это правильно", - утверждает она.
По ее мнению, к массовым погромам страну привели демократы. "Это мне не понравилось. Это нечестная, неконкурентная борьба. Демократическая партия не пытается выехать на какой-то уникальной программе, каких-то преобразованиях. Нет. Просто погромы", - говорит жительница Бруклина.
Она признается, что голосовала за Трампа и четыре года назад. Правда тогда, за такую позицию, по ее словам, коллеги по работе устроили ей двухнедельный бойкот. "Я сижу на работе. В 17.00 все коллеги дружно встают и идут на демонстрацию протестов против Трампа. Я остаюсь на работе – мне за это объявили бойкот. В течение двух недель мои коллеги не разговаривали со мной", - вспоминает Морозова.
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Сейчас, по ее словам, люди не так охотно делятся политическими предпочтениями, как ранее.
Преподавательницу Дженнифер из Бруклина беспокоят миграционные правила. "Очень жесткие условия. Здесь работает много добросовестных людей, которые не заслуживают такого отношения, которое они получают сейчас здесь. Байден, за которого я лично буду голосовать, определенно уделяет этому больше внимания", - утверждает она.
"Здравоохранение и миграционное регулирование – вот два основных вопроса, беспокоящих меня", - заявляет Дженнифер.
Всех опрошенных РИА Новости жителей Брайтон-Бич и Бруклина, невзирая на их политические предпочтения, объединяет одно – все уверены, что спокойно эти выборы не пройдут и наверняка вспыхнут беспорядки. Никто из них тем не менее не верит в вероятность масштабного раскола в стране или даже гражданской войны.
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Пенсионер, который предпочитает, чтобы его называли Петей, не думает, что его жизнь в США после этих выборов ухудшится. "Мы живем в Америке. Здесь о людях с таким статусом, как у нас, все время заботятся. Мы под защитой у государства. Какой бы президент ни пришел, он нас не обидит", - говорит он.
"Там я был строителем коммунизма, а приехал сюда – тут его без меня построили. Я этой стране ничего не сделал, а имею все, что надо", - говорит Петя.
 
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