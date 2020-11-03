https://ria.ru/20201103/vybory-1582773133.html

Эксперты увидели отступление от принципов демократии на выборах в США

Эксперты увидели отступление от принципов демократии на выборах в США

Повышение уровня общественной напряженности, отступление от демократических принципов - особенно при проведении голосования по почте - характеризуют... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T09:54

2020-11-03T09:54

2020-11-03T09:54

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

совет по правам человека при президенте рф (спч)

игорь борисов

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Повышение уровня общественной напряженности, отступление от демократических принципов - особенно при проведении голосования по почте - характеризуют избирательную кампанию-2020 в США, считают опрошенные РИА Новости наблюдатели в России.Российские наблюдатели дистанционно следят за выборами в США, которые намечены на 3 ноября. Будут избраны президент, треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.Борьба за почтовые голосаУровень напряженности в американском обществе растет, отметила в беседе с РИА Новости исполнительный директор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), член Общественной палаты РФ Алена Булгакова."В преддверии основного дня голосования на выборах президента США 3 ноября мы можем наблюдать повышение уровня общественно-политической напряженности: СМИ до победного публикуют острые заголовки, а правоохранительные органы и общественные объединения заявляют о готовности к протестам", - подчеркнула она.Масштабное голосование по почте вызывает у тех, кто следит за выборами в США, большое количество вопросов. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов напомнил, что ряд штатов позволяют учитывать бюллетени, которые приходят в течение нескольких дней с даты голосования."Штабы кандидатов развернули в итоге юридическую борьбу, пытаясь на уровне штатов придать выгодные условия для своей команды, оспаривая сроки, в которые будет считаться бюллетень, присланный после дня голосования <...> Опять же сталкиваемся с определенной консервативностью системы, потому что в зависимости от того, какой будет результат, эти бюллетени голосовавших по почте, приходящие чуть позже, могут вообще не считаться, то есть фактически они будут направляться в корзину", - отметил он.Также ряд штатов, где проводится голосование, допускают возможность обнародовать списки проголосовавших, подчеркнул Борисов."То есть еще до дня голосования мы не можем констатировать соблюдение принципа тайны голосования", - добавил он.Рекордная кампанияПроходящая сейчас в США кампания ставит рекорды сразу по нескольким показателям, в том числе по количеству проголосовавших досрочно, отмечает Борисов."Эта кампания ставит рекорды относительно предыдущих по новым технологиям, которые используют штабы кандидатов ради своей победы. И в принципе мы видим, что сама избирательная система не готова к этому. По состоянию на 1 ноября 93 миллиона проголосовали досрочно. Кто-то по почте, кто-то в очном режиме. Это рекорды относительно предыдущих выборов президента, там было порядка 42 миллионов за все время голосования", - сказал Борисов РИА Новости.Член СПЧ также обратил внимание на рекорды, которые ставит кампания по вложенным средствам от кандидатов и партий."Каждая кампания ставит рекорды и фактически уходит от равных выборов. Речь идет о возможности участвовать без имущественного ценза. Финансы, большие деньги, крупные корпорации – это имущественный ценз, который отсекает большинство населения от участия в таких выборах. Фактически идет соревнование элит за доступ к медийным ресурсам: социальным сетям, блогосфере, телевидению, газетам и другим СМИ, включая те же дебаты, куда допускаются по закону только две ведущие партии", - пояснил Борисов.Вопрос в признании результатовОсновой для оценки хода избирательной кампании является вопрос о признании гражданами страны ее результатов, подчеркнула Булгакова. По ее мнению, вопрос в том, смогут ли американцы принять итоги выборов в условиях всестороннего кризиса в государстве."Легитимность института выборов, который не предусматривает тотального общественного контроля, не признает и сам глава государства, что является тревожным сигналом, свидетельствующем о непредсказуемом разрешении кампании. Той или иной стороне, которая одержит победу по итогам президентских выборов, будет очень сложно, если практически невозможно, подтвердить или опровергнуть информацию о нарушениях в связи с отсутствием институтов общественного контроля", - полагает она.В сложившейся ситуации последнее слово остается за ожидаемым общественным недовольством и непризнанием гражданами страны итогов голосования, уверена эксперт.

https://ria.ru/20201103/ssha-1582766130.html

https://ria.ru/20201103/vybory-1582700948.html

https://ria.ru/20201103/vybory-1582752519.html

https://ria.ru/20201101/menshinstva-1582449783.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, совет по правам человека при президенте рф (спч), игорь борисов, джо байден, сша, в мире