https://ria.ru/20201103/vena-1582755890.html

Теракт в Вене: два человека погибли, нападавшие скрылись

Теракт в Вене: два человека погибли, нападавшие скрылись

Группа неизвестных вечером в понедельник устроила серию нападений в центре Вене. Один прохожий погиб на месте, одна пострадавшая умерла позднее в больнице, 15... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T05:01

2020-11-03T05:01

2020-11-03T08:22

теракт в вене

австрия

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя — РИА Новости. Группа неизвестных вечером в понедельник устроила серию нападений в центре Вене. Один прохожий погиб на месте, одна пострадавшая умерла позднее в больнице, 15 человек ранены. Один нападавший убит, остальные смогли скрыться. Власти считают случившееся терактом.Мотивы, точное число и личности преступников пока не известны. Детали правоохранительные органы не раскрывают, поскольку операция по задержанию продолжается. Жителям Вены предписали оставаться дома. Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал граждан утром перед выходом на улицу ознакомиться с последними новостями.Стрельба у синагогиСначала около 20:00 (22:00 мск) началась стрельба на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога, поэтому в первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.Через несколько часов Курц заявил, что "антисемитский мотив не может быть исключен, особенно учитывая место, где начался этот теракт".Всего полиция сообщила о шести местах нападений. В СМИ практически сразу после первых сообщений начали появляться сведения о захватах заложников, но они не подтвердились, как и информация о задержании части нападавших. Австрийское телевидение показало кадры задержания группы мужчин, но позже глава МВД Карл Нехаммер не подтвердил эти данные — преступников по-прежнему ищут.Жителей Вены попросили не выходить на улицу. Некоторым пришлось укрываться в ресторанах и даже спускаться в подвалы, в венской опере оказались "заперты" около тысячи человек.Известно, что одного атаковавшего ликвидировали. Информацию о том, что у предполагаемых террористов имелись пояса смертников, австрийское МВД не смогло ни подтвердить, ни опровергнуть. У убитого нападавшего нашли длинноствольное огнестрельное оружие, его пояс смертника, предположительно, был муляжом.По словам главы союза здравоохранения Вены Михаэля Биндера, пострадавшие получили огнестрельные ранения. У семерых, в том числе у полицейского, серьезные травмы, их прооперировали. Посольство России открыло горячую линию, дипломаты выясняют, нет ли среди жертв россиян. Атака продолжаетсяЧерез два часа после начала стрельбы Нехаммер назвал случившееся террористическим актом. При этом он заявил, что нападение "продолжается", в Вене проводится крупная спецоперация.Позже официальный представитель МВД Гаральд Зёрёс, уточнил, что "речь идет об особой ситуации, квалификацию которой — терроризм или бойня, — определят позже". Бойней (Amoklauf) в немецкоязычных странах обычно называют беспорядочную стрельбу в общественных местах с нетеррористическими мотивами.Около полуночи Курц в Twitter также назвал случившееся терактом. "Сейчас мы переживаем трудные часы в нашей республике. Я бы хотел поблагодарить все службы, которые сегодня в особенности рискуют своей жизнью ради нашей безопасности. Наша полиция будет действовать решительно в отношении устроителей этого отвратительного теракта", — написал он.Власти пока не публикуют информацию о личности ликвидированного нападавшего. Американская компания SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов, сообщает, что о причастности к атаке в Вене заявили джихадисты. Они назвали нападение "частью счета" за участие Австрии в коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*.Точное число участников нападения также не известно, СМИ сообщают, что их могло быть до семи человек. Власти конкретных данных не приводят, но в первые часы говорили, что несколько преступников все еще в бегах и они хорошо вооружены. Глава МВД заявлял, что удалось скрыться по меньшей мере одному нападавшему.Полиция задействовала для поимки нападавших все силы. Армия взяла на себя охрану ряда объектов в Вене, чтобы полиция могла сосредоточиться на поиске преступников.Заседание Нацсовета Австрии во вторник отменено, как и заседание парламента. Занятия в школах приостановлены.РеакцияПрезидент Австрии Александер Ван дер Беллен пообещал защищать свободу и демократию всеми способами.Прокомментировала события в Вене и официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Соболезнуем Австрии!" — написала она на своей странице в Facebook.Европейские и мировые лидеры осудили нападения в австрийской столице. Так, глава Европейского совета Шарль Мишель назвал его "подлым". "(Нападение) попирает наши человеческие ценности. Мыслями я с жертвами и с жителями Вены после этой ужасной атаки, которая произошла минувшим вечером", — высказался он в Twitter.Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне новостей о стрельбе в Вене отметил, что "враги должны знать, с кем имеют дело". "Мы, французы, разделяем шок и скорбь австрийцев после нападения в Вене. После Франции нападению подверглась дружественная (Франции) страна. Это наша Европа. <...> Мы ни в чем не уступим", — написал он в Twitter.Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в "общем доме" европейцев не должно быть места ненависти и насилию. "Решительно осуждаем теракт, произошедший сегодня вечером в Вене. В нашем общем европейском доме не должно быть места ненависти и насилию", — написал Конте в Twitter, выразив солидарность с австрийским народом, родственниками погибших и ранеными.Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо также прокомментировал произошедшее в Вене нападение, заявив в Twitter, что Европа должна отреагировать на "подлую атаку".Премьер Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования народу Австрии в связи с трагическими событиями в Вене. "Я глубоко потрясен страшными нападениями, произошедшими в Вене сегодня вечером. Мысли Великобритании сейчас с народом Австрии – мы стоим плечом к плечу с вами в борьбе против террора", - написал Джонсон в Twitter.Глава венесуэльской дипломатии Хорхе Арреаса также осудил нападения в Вене и призвал народы разных религий к миру и уважению. "Венесуэла отвергает террор и выступает за мир, здоровое сосуществование и уважение между братьями и сестрами всех религий в любой точке мира. Наши чувства с семьями погибших и раненых", - написал он в своем Twitter.Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что внимательно следит за развитием ситуации, и решительно осудил нападение.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201103/vena-1582756575.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Стрельба в Вене. Кадры из соцсетей В соцсетях опубликованы видео из Вены, где неизвестные атаковали несколько локаций. По меньшей мере семь человек погибло. 2020-11-03T05:01 true PT1M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, австрия, вена, в мире