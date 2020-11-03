https://ria.ru/20201103/ukraina-1582847911.html

Глава КС Украины оценил идею об увольнении всех судей

Глава КС Украины оценил идею об увольнении всех судей

Одновременное увольнение всех судей украинского Конституционного суда может привести к нарушению территориальной целостности страны, поскольку областные советы... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T15:25

2020-11-03T15:25

2020-11-03T15:25

дмитрий разумков

венецианская комиссия

верховная рада украины

совет европы

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Одновременное увольнение всех судей украинского Конституционного суда может привести к нарушению территориальной целостности страны, поскольку областные советы могут голосовать за отделение от Украины, а пресечь это будет некому, заявил глава КС Александр Тупицкий во вторник.Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал судей Конституционного суда, в том числе Тупицкого, уйти в отставку из-за решения КС о частичной отмены антикоррупционной реформы."К чему приведет одномоментное изменение состава Конституционного суда. Мудрый создатель конституции ступенчато набирал судей конституционного суда для того, чтобы увольнение было таким, чтобы Конституционный суд не прекращал свою деятельность. Это важно потому, что если в один момент Конституционный суд будет недееспособным и будет некому выполнять обязанности конституционной юрисдикции, то это может привести к нарушению территориальной целостности страны", - заявил Тупицкий в эфире телеканала "Прямой".По его словам, в случае недееспособности КС незаконные решения местных властей будет некому отменить."Появляется возможность у любой области проголосовать на уровне областного совета о самоопределении или отделении от Украины. И для правомерности действий по защите территориальной целостности нужно обращение в Конституционный суд, которое должно быть рассмотрено немедленно. Тогда будут правовые основания для разрешения такой ситуации. Иначе будет неправовой способ, кровопролитие", - объяснил Тупицкий.Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота. Венецианская комиссия Совета Европы 31 октября опубликовала письмо к спикеру Рады Дмитрию Разумкову, в котором выразила обеспокоенность поспешным предложением Зеленского парламенту о досрочном прекращении полномочий состава КС и готова помочь в разработке конкретных решений для разрешения нынешней ситуации. В Венецианской комиссии также заявили, что прекращение полномочий судей КС станет вопиющим нарушением украинской конституции в части разделения власти.

https://ria.ru/20201103/zelenskiy-1582752785.html

https://ria.ru/20201030/izmena-1582315862.html

https://ria.ru/20201101/zelenskiy-1582554070.html

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий разумков, венецианская комиссия, верховная рада украины, совет европы, владимир зеленский, украина, в мире