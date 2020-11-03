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"Русский уголь" за 3 года поставит Амурской области более 8 млн тонн угля
"Русский уголь" за 3 года поставит Амурской области более 8 млн тонн угля
Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) в ближайшие три года поставит на электростанции Амурской области более 8 миллионов тонн... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:17
2020-11-03T13:17
сафмар
русский уголь
амурская область
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) в ближайшие три года поставит на электростанции Амурской области более 8 миллионов тонн бурого энергетического угля для обеспечения энергобезопасности региона, сообщает компания.Поставки предусмотрены соглашением, заключенным между "Русским углем" и АО "Дальневосточная генерирующая компания"."К 1 октября 2020 года мы своевременно и в полном объеме обеспечили Благовещенскую ТЭЦ и Райчихинскую ГРЭС нормативными запасами энергетического угля для стабильного поддержания энергобезопасности Амурской области. Электростанциям отгружается топливо, добываемое на разрезах Амурской области и Красноярского края. Компания "Русский уголь" и АО "ДГК" являются стратегическими партнерами на протяжении многих лет. Новый контракт закрепил это партнерство еще на 3 года, обозначив поставки твердого топлива в объеме, необходимом для полного обеспечения Амурской области теплом и электроэнергией", — говорится в сообщении.Как отметили в компании, благодаря тому, что добывающие мощности находятся рядом с генерирующими, поставки амурского бурого угля обладают высокой экономической эффективностью для области.С 2010 года на нужды тепло- и электрогенерации Амурской области поставляется красноярский высококалорийный бурый уголь с разреза Переясловский. "Это топливо высокоэффективно при крайне низких температурах в зимний период. Красноярский уголь обеспечивает более надежную энергетическую безопасность из-за диверсификации энергоносителей. Благодаря сочетанию разных углей на амурских электростанциях постоянно существует альтернативный запас топлива", — отметили в компании.Качество поставляемого угля контролируется в несколько этапов: в лабораториях, непосредственно на разрезах и на электростанциях."Поддерживать высокие качественные характеристики продукции на угледобывающих предприятиях Приамурья нелегко. Особенностью горногеологических условий здесь является сильная обводненность. Для борьбы с ней на угольных разрезах функционируют сотни водопонижающих скважин. Но даже нестабильные погодные условия и обилие паводков, наблюдавшиеся в регионе в 2020 года, не помешали своевременной доставке амурского угля на энергогенерирующие объекты. Несмотря на существующий дефицит вагонов и ограниченные пропускные способности железных дорог, контрактные обязательства по отгрузкам красноярского угля в Амурскую область также выполняются своевременно и в полном объеме", — заключили в компании.
https://ria.ru/20201007/tekhnopark-1578572367.html
амурская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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сафмар, русский уголь, амурская область

"Русский уголь" за 3 года поставит Амурской области более 8 млн тонн угля

13:17 03.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПогрузка угля
Погрузка угля - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) в ближайшие три года поставит на электростанции Амурской области более 8 миллионов тонн бурого энергетического угля для обеспечения энергобезопасности региона, сообщает компания.
Поставки предусмотрены соглашением, заключенным между "Русским углем" и АО "Дальневосточная генерирующая компания".
"К 1 октября 2020 года мы своевременно и в полном объеме обеспечили Благовещенскую ТЭЦ и Райчихинскую ГРЭС нормативными запасами энергетического угля для стабильного поддержания энергобезопасности Амурской области. Электростанциям отгружается топливо, добываемое на разрезах Амурской области и Красноярского края. Компания "Русский уголь" и АО "ДГК" являются стратегическими партнерами на протяжении многих лет. Новый контракт закрепил это партнерство еще на 3 года, обозначив поставки твердого топлива в объеме, необходимом для полного обеспечения Амурской области теплом и электроэнергией", — говорится в сообщении.
Как отметили в компании, благодаря тому, что добывающие мощности находятся рядом с генерирующими, поставки амурского бурого угля обладают высокой экономической эффективностью для области.
С 2010 года на нужды тепло- и электрогенерации Амурской области поставляется красноярский высококалорийный бурый уголь с разреза Переясловский. "Это топливо высокоэффективно при крайне низких температурах в зимний период. Красноярский уголь обеспечивает более надежную энергетическую безопасность из-за диверсификации энергоносителей. Благодаря сочетанию разных углей на амурских электростанциях постоянно существует альтернативный запас топлива", — отметили в компании.
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Качество поставляемого угля контролируется в несколько этапов: в лабораториях, непосредственно на разрезах и на электростанциях.
"Поддерживать высокие качественные характеристики продукции на угледобывающих предприятиях Приамурья нелегко. Особенностью горногеологических условий здесь является сильная обводненность. Для борьбы с ней на угольных разрезах функционируют сотни водопонижающих скважин. Но даже нестабильные погодные условия и обилие паводков, наблюдавшиеся в регионе в 2020 года, не помешали своевременной доставке амурского угля на энергогенерирующие объекты. Несмотря на существующий дефицит вагонов и ограниченные пропускные способности железных дорог, контрактные обязательства по отгрузкам красноярского угля в Амурскую область также выполняются своевременно и в полном объеме", — заключили в компании.
 
СафмарРусский угольАмурская область
 
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