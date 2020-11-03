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Россияне назвали лучшие города для карьеры на удаленке
Россияне назвали лучшие города для карьеры на удаленке
Жители российских мегаполисов признали лучшими городами для карьеры на удаленке Москву, Казань и Новосибирск, худшими - Челябинск и Омск, показало исследование... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T07:02
2020-11-03T07:02
россия
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Жители российских мегаполисов признали лучшими городами для карьеры на удаленке Москву, Казань и Новосибирск, худшими - Челябинск и Омск, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы Superjob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В исследовании приняли участие по 700 представителей экономически активного населения старше 18 лет, работающих удаленно, из Москвы и Санкт-Петербурга, по 300 респондентов из других городов-миллионников.Столица является лучшим городом для карьеры на удаленке, считает каждый второй москвич, работающий дистанционно (51%). Казань и Новосибирск назвали лучшим мегаполисом для карьерного роста удаленных работников по 43% респондентов.Меньше всего шансов на карьеру у дистанционных работников в Челябинске и Омске: 9% и 8% опрошенных соответственно назвали эти города лучшими для роста по службе.В Санкт-Петербурге считают свой город подходящим для удаленной карьеры 40% опрошенных. В Екатеринбурге 29% удаленных сотрудников считают свой город лучшим для карьерного роста, в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону - каждый четвертый.
https://ria.ru/20201102/udalenka-1582727346.html
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россия, общество

Россияне назвали лучшие города для карьеры на удаленке

07:02 03.11.2020
 
© Фото : Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Жители российских мегаполисов признали лучшими городами для карьеры на удаленке Москву, Казань и Новосибирск, худшими - Челябинск и Омск, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы Superjob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
В исследовании приняли участие по 700 представителей экономически активного населения старше 18 лет, работающих удаленно, из Москвы и Санкт-Петербурга, по 300 респондентов из других городов-миллионников.
Столица является лучшим городом для карьеры на удаленке, считает каждый второй москвич, работающий дистанционно (51%). Казань и Новосибирск назвали лучшим мегаполисом для карьерного роста удаленных работников по 43% респондентов.
Меньше всего шансов на карьеру у дистанционных работников в Челябинске и Омске: 9% и 8% опрошенных соответственно назвали эти города лучшими для роста по службе.
В Санкт-Петербурге считают свой город подходящим для удаленной карьеры 40% опрошенных. В Екатеринбурге 29% удаленных сотрудников считают свой город лучшим для карьерного роста, в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону - каждый четвертый.
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