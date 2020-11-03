https://ria.ru/20201103/timoshenko-1582755029.html
Тимошенко заявила о начале "настоящего террора" на Украине
Тимошенко заявила о начале "настоящего террора" на Украине
Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила на своей странице в фейсбуке, что из-за конфликта между президентом Владимиром... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T04:16
2020-11-03T04:16
2020-11-03T10:59
ситуация на украине
венецианская комиссия
верховная рада украины
совет европы
владимир зеленский
юлия тимошенко
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572360345_0:0:1993:1122_1400x0_80_0_0_3a743694830c5b8367676eb029ce6487.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила на своей странице в фейсбуке, что из-за конфликта между президентом Владимиром Зеленским и Конституционным судом (КС) Украины в стране начался "настоящий террор".По словам политика, в очередной "войне за распределение полномочий и ресурсов" украинские власти забыли о главной беде — эпидемии COVID-19."Почему? Потому что вместо того, чтобы спасать своих граждан, президент сосредоточился на более "насущном " вопросе — он пытается подчинить себе последний до сих пор независимый государственный институт", — написала Тимошенко.Она заявила, что после того как Конституционный суд начал рассмотрение вопроса о продаже украинских земель, "на него обрушилось все криминальное лобби, и начался настоящий террор".Лидер "Батькивщины" выступила с призывом вывести КС из-под "террора" исполнительной власти. "Давайте защищать страну и ее граждан, а не уничтожать остатки ее государственности!" — заключила политик.Ранее КС Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава суда заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота. Венецианская комиссия Совета Европы 31 октября опубликовала письмо к спикеру Рады Дмитрию Разумкову, в котором выразила обеспокоенность поспешным предложением Зеленского парламенту о досрочном прекращении полномочий состава Конституционного суда и готовность помочь в разработке конкретных решений для выхода из сложившейся ситуации. В Венецианской комиссии также заявили, что прекращение полномочий судей КС станет вопиющим нарушением украинской Конституции в части разделения властей.
https://ria.ru/20201103/zelenskiy-1582752785.html
https://ria.ru/20201102/zelenskiy-1582734649.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572360345_191:0:1943:1314_1400x0_80_0_0_05fbdb60489aab696142c25fbe26a17b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, венецианская комиссия, верховная рада украины, совет европы, владимир зеленский, юлия тимошенко, украина, в мире
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина
" Юлия Тимошенко
заявила на своей странице в фейсбуке
, что из-за конфликта между президентом Владимиром Зеленским
и Конституционным судом (КС) Украины
в стране начался "настоящий террор".
По словам политика, в очередной "войне за распределение полномочий и ресурсов" украинские власти забыли о главной беде — эпидемии COVID-19.
"Почему? Потому что вместо того, чтобы спасать своих граждан, президент сосредоточился на более "насущном " вопросе — он пытается подчинить себе последний до сих пор независимый государственный институт", — написала Тимошенко.
Она заявила, что после того как Конституционный суд начал рассмотрение вопроса о продаже украинских земель, "на него обрушилось все криминальное лобби, и начался настоящий террор".
Лидер "Батькивщины" выступила с призывом вывести КС из-под "террора" исполнительной власти. "Давайте защищать страну и ее граждан, а не уничтожать остатки ее государственности!" — заключила политик.
Ранее КС Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
После этого Зеленский внес в Верховную раду
проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава суда заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота. Венецианская комиссия Совета Европы
31 октября опубликовала письмо к спикеру Рады Дмитрию Разумкову
, в котором выразила обеспокоенность поспешным предложением Зеленского парламенту о досрочном прекращении полномочий состава Конституционного суда и готовность помочь в разработке конкретных решений для выхода из сложившейся ситуации. В Венецианской комиссии также заявили, что прекращение полномочий судей КС станет вопиющим нарушением украинской Конституции в части разделения властей.