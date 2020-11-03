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Тимошенко заявила о начале "настоящего террора" на Украине
Тимошенко заявила о начале "настоящего террора" на Украине
Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила на своей странице в фейсбуке, что из-за конфликта между президентом Владимиром... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T04:16
2020-11-03T10:59
ситуация на украине
венецианская комиссия
верховная рада украины
совет европы
владимир зеленский
юлия тимошенко
украина
в мире
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила на своей странице в фейсбуке, что из-за конфликта между президентом Владимиром Зеленским и Конституционным судом (КС) Украины в стране начался "настоящий террор".По словам политика, в очередной "войне за распределение полномочий и ресурсов" украинские власти забыли о главной беде — эпидемии COVID-19."Почему? Потому что вместо того, чтобы спасать своих граждан, президент сосредоточился на более "насущном " вопросе — он пытается подчинить себе последний до сих пор независимый государственный институт", — написала Тимошенко.Она заявила, что после того как Конституционный суд начал рассмотрение вопроса о продаже украинских земель, "на него обрушилось все криминальное лобби, и начался настоящий террор".Лидер "Батькивщины" выступила с призывом вывести КС из-под "террора" исполнительной власти. "Давайте защищать страну и ее граждан, а не уничтожать остатки ее государственности!" — заключила политик.Ранее КС Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава суда заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота. Венецианская комиссия Совета Европы 31 октября опубликовала письмо к спикеру Рады Дмитрию Разумкову, в котором выразила обеспокоенность поспешным предложением Зеленского парламенту о досрочном прекращении полномочий состава Конституционного суда и готовность помочь в разработке конкретных решений для выхода из сложившейся ситуации. В Венецианской комиссии также заявили, что прекращение полномочий судей КС станет вопиющим нарушением украинской Конституции в части разделения властей.
https://ria.ru/20201103/zelenskiy-1582752785.html
https://ria.ru/20201102/zelenskiy-1582734649.html
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ситуация на украине, венецианская комиссия, верховная рада украины, совет европы, владимир зеленский, юлия тимошенко, украина, в мире

Тимошенко заявила о начале "настоящего террора" на Украине

04:16 03.11.2020 (обновлено: 10:59 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила на своей странице в фейсбуке, что из-за конфликта между президентом Владимиром Зеленским и Конституционным судом (КС) Украины в стране начался "настоящий террор".
По словам политика, в очередной "войне за распределение полномочий и ресурсов" украинские власти забыли о главной беде — эпидемии COVID-19.
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"Почему? Потому что вместо того, чтобы спасать своих граждан, президент сосредоточился на более "насущном " вопросе — он пытается подчинить себе последний до сих пор независимый государственный институт", — написала Тимошенко.
Она заявила, что после того как Конституционный суд начал рассмотрение вопроса о продаже украинских земель, "на него обрушилось все криминальное лобби, и начался настоящий террор".
Лидер "Батькивщины" выступила с призывом вывести КС из-под "террора" исполнительной власти. "Давайте защищать страну и ее граждан, а не уничтожать остатки ее государственности!" — заключила политик.
Ранее КС Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава суда заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота. Венецианская комиссия Совета Европы 31 октября опубликовала письмо к спикеру Рады Дмитрию Разумкову, в котором выразила обеспокоенность поспешным предложением Зеленского парламенту о досрочном прекращении полномочий состава Конституционного суда и готовность помочь в разработке конкретных решений для выхода из сложившейся ситуации. В Венецианской комиссии также заявили, что прекращение полномочий судей КС станет вопиющим нарушением украинской Конституции в части разделения властей.
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