https://ria.ru/20201103/svyaschennik-1582861876.html

На Урале запретили в служении еще одного священника, отрицавшего COVID-19

На Урале запретили в служении еще одного священника, отрицавшего COVID-19

Настоятель и председатель приходского совета прихода святой Ксении Петербургской в Екатеринбурге протоиерей Георгий Бусыгин освобожден от должности и запрещен в РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T16:36

2020-11-03T16:36

2020-11-03T16:36

религия и мировоззрение

коронавирус в россии

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Настоятель и председатель приходского совета прихода святой Ксении Петербургской в Екатеринбурге протоиерей Георгий Бусыгин освобожден от должности и запрещен в священнослужении из-за нарушения им церковных канонов, сообщили РИА Новости в пресс-службе епархии.Ранее местные СМИ писали, что прихожане храма Ксении Блаженной в Екатеринбурге во главе с Бусыгиным выступают против антикоронавирусных мер Роспотребнадзора и отказываются носить маски, поддерживая идеи лишенного сана бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова).По словам секретаря епархиального суда Екатеринбургской епархии игумена Вениамина (Райникова), у епархии возникли к Бусыгину вопросы относительно несения им своего служения. Клирик был вызван в епархию, но "он в последний момент передумал ехать, уважительной причины не указал"."Отец Георгий проявил непослушание епархиальному начальству, то есть нарушил церковные каноны, что сделало невозможным несение им должности настоятеля. Поскольку к его пастырской деятельности вопросы остались, а отвечать на них он не стал - его до завершения разбирательства запретили в священнослужении, как это всегда делается", - пояснил игумен Вениамин.Он уточнил, что Бусыгин запрещен в священнослужении на время производства следствия, которое ведет церковный суд, если он оправдается, то вернется к службам."Пока же все складывается так, что упомянутый клирик только подтверждает худшие о себе опасения", - отметил секретарь епархиального суда.Ранее в центре внимания оказался духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200910/sergiy-1577025752.html

https://ria.ru/20201024/ioannikiy-1581362241.html

екатеринбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), екатеринбург