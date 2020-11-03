Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201103/svyaschennik-1582861876.html
На Урале запретили в служении еще одного священника, отрицавшего COVID-19
На Урале запретили в служении еще одного священника, отрицавшего COVID-19
Настоятель и председатель приходского совета прихода святой Ксении Петербургской в Екатеринбурге протоиерей Георгий Бусыгин освобожден от должности и запрещен в РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T16:36
2020-11-03T16:36
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
екатеринбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148356/81/1483568135_0:0:3140:1767_1400x0_80_0_0_5de7f284f27d002eedb6838bb61f4348.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Настоятель и председатель приходского совета прихода святой Ксении Петербургской в Екатеринбурге протоиерей Георгий Бусыгин освобожден от должности и запрещен в священнослужении из-за нарушения им церковных канонов, сообщили РИА Новости в пресс-службе епархии.Ранее местные СМИ писали, что прихожане храма Ксении Блаженной в Екатеринбурге во главе с Бусыгиным выступают против антикоронавирусных мер Роспотребнадзора и отказываются носить маски, поддерживая идеи лишенного сана бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова).По словам секретаря епархиального суда Екатеринбургской епархии игумена Вениамина (Райникова), у епархии возникли к Бусыгину вопросы относительно несения им своего служения. Клирик был вызван в епархию, но "он в последний момент передумал ехать, уважительной причины не указал"."Отец Георгий проявил непослушание епархиальному начальству, то есть нарушил церковные каноны, что сделало невозможным несение им должности настоятеля. Поскольку к его пастырской деятельности вопросы остались, а отвечать на них он не стал - его до завершения разбирательства запретили в священнослужении, как это всегда делается", - пояснил игумен Вениамин.Он уточнил, что Бусыгин запрещен в священнослужении на время производства следствия, которое ведет церковный суд, если он оправдается, то вернется к службам."Пока же все складывается так, что упомянутый клирик только подтверждает худшие о себе опасения", - отметил секретарь епархиального суда.Ранее в центре внимания оказался духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200910/sergiy-1577025752.html
https://ria.ru/20201024/ioannikiy-1581362241.html
екатеринбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/148356/81/1483568135_154:0:2885:2048_1400x0_80_0_0_b53fe42c344093366393fc3fe5cfdc88.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), екатеринбург

На Урале запретили в служении еще одного священника, отрицавшего COVID-19

16:36 03.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкХрам в Екатеринбурге
Храм в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Настоятель и председатель приходского совета прихода святой Ксении Петербургской в Екатеринбурге протоиерей Георгий Бусыгин освобожден от должности и запрещен в священнослужении из-за нарушения им церковных канонов, сообщили РИА Новости в пресс-службе епархии.
Ранее местные СМИ писали, что прихожане храма Ксении Блаженной в Екатеринбурге во главе с Бусыгиным выступают против антикоронавирусных мер Роспотребнадзора и отказываются носить маски, поддерживая идеи лишенного сана бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова).
По словам секретаря епархиального суда Екатеринбургской епархии игумена Вениамина (Райникова), у епархии возникли к Бусыгину вопросы относительно несения им своего служения. Клирик был вызван в епархию, но "он в последний момент передумал ехать, уважительной причины не указал".
"Отец Георгий проявил непослушание епархиальному начальству, то есть нарушил церковные каноны, что сделало невозможным несение им должности настоятеля. Поскольку к его пастырской деятельности вопросы остались, а отвечать на них он не стал - его до завершения разбирательства запретили в священнослужении, как это всегда делается", - пояснил игумен Вениамин.
Схимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 11:57
Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви
Он уточнил, что Бусыгин запрещен в священнослужении на время производства следствия, которое ведет церковный суд, если он оправдается, то вернется к службам.
"Пока же все складывается так, что упомянутый клирик только подтверждает худшие о себе опасения", - отметил секретарь епархиального суда.
Ранее в центре внимания оказался духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Настоятель Никольского прихода в Ивановской области Иоанникий - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 18:46Религия и мировоззрение
Схиархимандрита Иоанникия из Ивановской области запретили в служении
 
Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Екатеринбург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Экзит-полл показал, что волнует жителей США на выборах
01:06Награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы в Махачкале уволили
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
23:33Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
23:26В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
23:23В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
23:23Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
23:16Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек
Лента новостейМолния