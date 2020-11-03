https://ria.ru/20201103/stena-1582766849.html

Эксперт объяснила позицию Байдена по одному из крупнейших проектов Трампа

Эксперт объяснила позицию Байдена по одному из крупнейших проектов Трампа

В случае победы на выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена построенная на границе с Мексикой стена останется на месте, считает профессор... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T09:09

2020-11-03T09:09

2020-11-03T09:09

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. В случае победы на выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена построенная на границе с Мексикой стена останется на месте, считает профессор юриспруденции Университета Калифорнии Рейчел Моран, занимающаяся в том числе вопросами законодательства в отношении латиноамериканцев."В августе 2020 года Джо Байден дал понять, что, если его изберут, его администрация не будет убирать никакие секции стены на границе, которые уже будут построены. Он также сказал, что администрация Байдена не будет строить новые секции и вместо этого будет стремиться к "виртуальной стене", которая основана больше на технологиях, чем на физических барьерах", - сказала она РИА Новости.Моран также напомнила, что Байден обещал отозвать все иски, целью которых является получения властями прав на землю, где проходит стена.Что будет с уже заключенными контрактами и выделенными на это средствами, она сказать затруднилась."Были некоторые противоречия по поводу того, как контракты были распределены. В частности, были обвинения, что процесс подачи заявок был ни конкурентным, ни прозрачным. В результате критики говорят, что было существенное превышение расходов и серьезная неэффективность при строительстве стены", - сказала она.По ее мнению, если администрация Байдена решит отказаться от еще не выполненных заключенных контрактов, то там могут возникнуть расходы на выплату компенсаций за отказ от договора, однако, каковы могут быть условия и есть ли они вообще, неизвестно.Строительство стены на границе является одним из самых масштабных проектов администрации Трампа по борьбе с нелегальными мигрантами. Несмотря на противодействие демократов в конгрессе, Трамп выделил деньги на эти цели, воспользовавшись полномочиями, которые ему дает объявление режима чрезвычайной ситуации применительно к проблеме мигрантов.Министерство внутренней безопасности 29 октября заявило о возведении 400 миль (почти 450 километров) стены. По словам главы ведомства Чеда Вульфа, еще 210 миль находятся в процессе строительства, а к концу года будет готово в общей сложности 450 миль (около 730 километров).

https://ria.ru/20201103/ssha-1582766130.html

https://ria.ru/20201103/vybory-1582700948.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире