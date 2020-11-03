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Бывшая жена убитого из-за чата волгоградца раскрыла подробности конфликта

Бывшая жена убитого из-за чата волгоградца раскрыла подробности конфликта

Бывшая жена жителя Волгограда Романа Гребенюка, убитого из-за конфликта в родительском чате, раскрыла в беседе с "МК" подробности конфликта. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T05:19

2020-11-03T05:19

2020-11-03T05:19

волгоград

волгоградская область

происшествия

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Бывшая жена жителя Волгограда Романа Гребенюка, убитого из-за конфликта в родительском чате, раскрыла в беседе с "МК" подробности конфликта.По словам Аллы, она состояла в чате вместе с экс-мужем. "Были маленькие разногласия между родителями, но быстро удавалось приходить к общему мнению. Серьезных раздоров не происходило", - рассказала она.Женщина отметила, что учительница и другие участники чата, присутствовавшие во время ссоры, просили стороны конфликта прекратить перепалку, однако остановить их, по ее словам, было "уже нереально" . При этом остальные родители оказались в шоке от ситуации, и никто не предполагал, что ссора может закончиться так. "Пока Роман находился в больнице, родители других детей писали мне каждый день, интересовались состоянием Ромы", - сообщила она.Алла также отметила, что родственники задержанного, который избил ее бывшего мужа, не связывались с ней и не просили прощения у ее семьи."Знаю, что Анна (сестра нападавшего – ред.) пыталась выйти на связь с сестрой Романа, но та не захотела с ней общаться. Больше Анна никому не звонила", - добавила она.По ее словам, сейчас родственники нападавшего не выходят на связь, они отключили телефоны, поэтому до них никто не может дозвониться.Нападение на Романа Гребенюка произошло вечером 23 октября после конфликта в родительском чате из-за домашнего задания. Его жестоко избили в отделении банка на глазах у посетителей. По одной из версий, сестра нападавшего попросила разобраться с мужчиной, который, как ей показалось, ее оскорбил. Позднее в комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что мужчина скончался в реанимации. Нападавший находится под стражей. Дело, возбужденное по факту произошедшего, будет переквалифицировано после смерти пострадавшего на более тяжкую статью, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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волгоград

волгоградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, волгоградская область, происшествия