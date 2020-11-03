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Бывшая жена убитого из-за чата волгоградца раскрыла подробности конфликта
Бывшая жена убитого из-за чата волгоградца раскрыла подробности конфликта
Бывшая жена жителя Волгограда Романа Гребенюка, убитого из-за конфликта в родительском чате, раскрыла в беседе с "МК" подробности конфликта. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T05:19
2020-11-03T05:19
волгоград
волгоградская область
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Бывшая жена жителя Волгограда Романа Гребенюка, убитого из-за конфликта в родительском чате, раскрыла в беседе с "МК" подробности конфликта.По словам Аллы, она состояла в чате вместе с экс-мужем. "Были маленькие разногласия между родителями, но быстро удавалось приходить к общему мнению. Серьезных раздоров не происходило", - рассказала она.Женщина отметила, что учительница и другие участники чата, присутствовавшие во время ссоры, просили стороны конфликта прекратить перепалку, однако остановить их, по ее словам, было "уже нереально" . При этом остальные родители оказались в шоке от ситуации, и никто не предполагал, что ссора может закончиться так. "Пока Роман находился в больнице, родители других детей писали мне каждый день, интересовались состоянием Ромы", - сообщила она.Алла также отметила, что родственники задержанного, который избил ее бывшего мужа, не связывались с ней и не просили прощения у ее семьи."Знаю, что Анна (сестра нападавшего – ред.) пыталась выйти на связь с сестрой Романа, но та не захотела с ней общаться. Больше Анна никому не звонила", - добавила она.По ее словам, сейчас родственники нападавшего не выходят на связь, они отключили телефоны, поэтому до них никто не может дозвониться.Нападение на Романа Гребенюка произошло вечером 23 октября после конфликта в родительском чате из-за домашнего задания. Его жестоко избили в отделении банка на глазах у посетителей. По одной из версий, сестра нападавшего попросила разобраться с мужчиной, который, как ей показалось, ее оскорбил. Позднее в комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что мужчина скончался в реанимации. Нападавший находится под стражей. Дело, возбужденное по факту произошедшего, будет переквалифицировано после смерти пострадавшего на более тяжкую статью, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20201101/chat-1582560028.html
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волгоград
волгоградская область
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волгоград, волгоградская область, происшествия

Бывшая жена убитого из-за чата волгоградца раскрыла подробности конфликта

05:19 03.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаЦветы в память о погибшем Романе Гребенюке на улице Коммунистической в Волгограде
Цветы в память о погибшем Романе Гребенюке на улице Коммунистической в Волгограде - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Бывшая жена жителя Волгограда Романа Гребенюка, убитого из-за конфликта в родительском чате, раскрыла в беседе с "МК" подробности конфликта.
По словам Аллы, она состояла в чате вместе с экс-мужем. "Были маленькие разногласия между родителями, но быстро удавалось приходить к общему мнению. Серьезных раздоров не происходило", - рассказала она.
Сотрудница полиции - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
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Опубликована переписка в родительском чате, за которую убили волгоградца
Женщина отметила, что учительница и другие участники чата, присутствовавшие во время ссоры, просили стороны конфликта прекратить перепалку, однако остановить их, по ее словам, было "уже нереально" .
При этом остальные родители оказались в шоке от ситуации, и никто не предполагал, что ссора может закончиться так. "Пока Роман находился в больнице, родители других детей писали мне каждый день, интересовались состоянием Ромы", - сообщила она.
Алла также отметила, что родственники задержанного, который избил ее бывшего мужа, не связывались с ней и не просили прощения у ее семьи.
"Знаю, что Анна (сестра нападавшего – ред.) пыталась выйти на связь с сестрой Романа, но та не захотела с ней общаться. Больше Анна никому не звонила", - добавила она.
По ее словам, сейчас родственники нападавшего не выходят на связь, они отключили телефоны, поэтому до них никто не может дозвониться.
Нападение на Романа Гребенюка произошло вечером 23 октября после конфликта в родительском чате из-за домашнего задания. Его жестоко избили в отделении банка на глазах у посетителей. По одной из версий, сестра нападавшего попросила разобраться с мужчиной, который, как ей показалось, ее оскорбил. Позднее в комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что мужчина скончался в реанимации. Нападавший находится под стражей. Дело, возбужденное по факту произошедшего, будет переквалифицировано после смерти пострадавшего на более тяжкую статью, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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