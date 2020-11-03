https://ria.ru/20201103/spasenie-1582827933.html

В Турции раскрыли подробности спасения девочки после землетрясения

В Турции раскрыли подробности спасения девочки после землетрясения

Трехлетняя девочка, которую извлекли из-под завалов через 91 час после разрушительного землетрясения в турецком Измире, сумела спастись, укрывшись в... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:48

2020-11-03T13:48

2020-11-03T14:04

эгейское море

измир (провинция)

турция

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Трехлетняя девочка, которую извлекли из-под завалов через 91 час после разрушительного землетрясения в турецком Измире, сумела спастись, укрывшись в пространстве между посудомоечной и стиральной машинами, рассказали спасатели.Ранее об обнаружении и извлечении ребенка из-под завалов сообщил мэр Измира Тунч Сойер. Сообщалось, что состояние девочки удовлетворительноеОн добавил, что спасателей "поразили сияющие глаза" девочки.Местные жители и журналисты встретили бурными овациями извлечение Айды из-под завалов. Медики на месте оказали ей первую помощь и провели необходимые мероприятия, так как организм девочки был сильно обезвожен. Сообщается, что, находясь в машине скорой помощи, Айда попросила воду, айран и котлету. Девочка была доставлена в больницу Эгейского университета в Измире.Отец девочки выжил, мать погибла, ее тело было извлечено из-под завалов несколько минут спустя.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.Жертвами землетрясения в Турции, последним данным, стали 105 человек, 1027 пострадали. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.

эгейское море

измир (провинция)

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры спасения ребенка из-под завалов после землетрясения в Измире Спасатели в турецком Измире извлекли из-под завалов после землетрясения живого ребенка. Позднее из-под завалов удалось извлечь живыми еще двух человек, мужчину и женщину. 2020-11-03T13:48 true PT0M31S

Землетрясение в Измире: десятки домов разрушены, есть погибшие У западного побережья Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 балла. Разрушены десятки домов. Пострадали не менее 150 человек. На данный момент известно о четырех погибших. Толчки ощущались по всему Эгейскому побережью: в Стамбуле, Анталии и Афинах. На городских пляжах поднялся уровень воды, прибрежные зоны накрыло волной. 2020-11-03T13:48 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эгейское море, измир (провинция), турция, в мире