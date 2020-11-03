https://ria.ru/20201103/shoygu-1582807430.html

Шойгу рассказал о центрах военно-патриотического воспитания "Авангард"

Шойгу рассказал о центрах военно-патриотического воспитания "Авангард"

Центры военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" открыты в 22 регионах России, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:27

2020-11-03T12:27

2020-11-03T12:27

юнармия

сергей шойгу

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Центры военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" открыты в 22 регионах России, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.О создании в 2020-2021 годах в 73 регионах РФ центров воспитания "Авангард" Минобороны сообщило в прошлом декабре."Повышению эффективности работы с молодежью способствуют центры "Авангард", которые сегодня открыты в 22 регионах страны. В 33 субъектах действуют 55 домов "Юнармии", 12 из них начали функционировать в этом году", - сказал Шойгу.Он напомнил, что сегодня "Юнармия" - самая массовая молодежная военно-патриотическая организация в стране, которая объединяет более 730 тысяч юношей и девушек; в этом году ряды движения пополнили более 120 тысяч подростков.Глава военного ведомства рассказал, что во время летних каникул в оздоровительных лагерях отдохнуло более 55 тысяч подростков, свыше 5 тысяч человек приняли участие в юнармейских соревнованиях, военно-спортивных и военно-тематических играх и турнирах по стрельбе, проходивших в рамках Армейских международных игр."Отмечу, что выстроенная нами система военно-патриотической работы приобщает к жизни российской армии все большее число ребят, воспитывает достойных продолжателей ратных традиций. На решение этих задач направлен и федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан", в подготовке которого министерство обороны принимает самое активное участие", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20200615/1572951851.html

https://ria.ru/20190630/1556056994.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юнармия, сергей шойгу, общество