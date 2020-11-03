https://ria.ru/20201103/sevastopol-1582851468.html
В Севастополе не планируют вводить новые ограничения для туристов
В Севастополе не планируют вводить новые ограничения для туристов
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе не планируется вводить дополнительных ограничений для туристов на фоне увеличения числа... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T15:47
2020-11-03T15:47
2020-11-03T15:47
туризм
коронавирус в россии
туризм
отели
туристы
михаил развожаев
севастополь
отдых
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе не планируется вводить дополнительных ограничений для туристов на фоне увеличения числа заразившихся коронавирусом."Туристы могут приезжать. Единственное ограничение – когда заселяешься в гостиницу, нужно предъявить справку сроком не позднее пяти дней, что ты сдал любым доступным способом анализ на коронавирус: либо ПЦР, либо антитела, либо еще какое-то подтверждение, что в момент заселения ты не болеешь", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, по последним данным, в городе в сутки фиксируется от 70 до 80 случаев заражения коронавирусом.
https://ria.ru/20201019/sevastopol-1579374666.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, туризм, отели, туристы, михаил развожаев, севастополь, отдых
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе не планируется вводить дополнительных ограничений для туристов на фоне увеличения числа заразившихся коронавирусом.
"Туристы могут приезжать. Единственное ограничение – когда заселяешься в гостиницу, нужно предъявить справку сроком не позднее пяти дней, что ты сдал любым доступным способом анализ на коронавирус: либо ПЦР, либо антитела, либо еще какое-то подтверждение, что в момент заселения ты не болеешь", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, по последним данным, в городе в сутки фиксируется от 70 до 80 случаев заражения коронавирусом.