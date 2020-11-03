https://ria.ru/20201103/sevastopol-1582851468.html

В Севастополе не планируют вводить новые ограничения для туристов

В Севастополе не планируют вводить новые ограничения для туристов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе не планируется вводить дополнительных ограничений для туристов на фоне увеличения числа... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T15:47

2020-11-03T15:47

2020-11-03T15:47

туризм

коронавирус в россии

туризм

отели

туристы

михаил развожаев

севастополь

отдых

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе не планируется вводить дополнительных ограничений для туристов на фоне увеличения числа заразившихся коронавирусом."Туристы могут приезжать. Единственное ограничение – когда заселяешься в гостиницу, нужно предъявить справку сроком не позднее пяти дней, что ты сдал любым доступным способом анализ на коронавирус: либо ПЦР, либо антитела, либо еще какое-то подтверждение, что в момент заселения ты не болеешь", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, по последним данным, в городе в сутки фиксируется от 70 до 80 случаев заражения коронавирусом.

https://ria.ru/20201019/sevastopol-1579374666.html

севастополь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, туризм, отели, туристы, михаил развожаев, севастополь, отдых