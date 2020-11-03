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В море нашли рюкзак пропавшего в Сочи сооснователя Skillbox
В море нашли рюкзак пропавшего в Сочи сооснователя Skillbox
Рюкзак сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, который в ночь на воскресенье вышел из отеля в Сочи и не вернулся, нашли в море. Об этом сообщил РИА... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T19:18
2020-11-03T19:45
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 3 ноя — РИА Новости. Рюкзак сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, который в ночь на воскресенье вышел из отеля в Сочи и не вернулся, нашли в море. Об этом сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК по Краснодарскому краю.По данным ведомства, в ночь на 1 ноября 31-летний Коропов вышел из отеля на улице 65 лет Победы и направился в сторону пирса Нижнеимеретинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно. СК объявил о начале доследственной проверки. Полиция сообщила, что материал о пропаже бизнесмена зарегистрирован, организованы поисковые отряды. К поискам подключился и поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". В море работают специалисты МЧС России. "Рюкзак достали. Подробности уточняются", — сообщил представитель СК.Ранее полиция сообщала, что на берегу моря у пирса напротив стадиона "Фишт" обнаружили телефон бизнесмена.Коропов — победитель рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории "Предприниматели". По 150 программам Skillbox сейчас обучаются 40 тысяч студентов. Оборот проекта за 2018 год составил 340 миллионов рублей, в феврале 2019 года совладельцем Skillbox стала Mail.Ru Group. Затем корпорация нарастила свою долю в стартапе с десяти до 60,33 процента. По прогнозам основателей, к 2021 году выручка Skillbox достигнет пяти миллиардов рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20201103/koropov-1582790411.html
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сочи
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия

В море нашли рюкзак пропавшего в Сочи сооснователя Skillbox

19:18 03.11.2020 (обновлено: 19:45 03.11.2020)
 
© Фото : SkillboxИгорь Коропов
Игорь Коропов - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : Skillbox
Читать ria.ru в
СОЧИ, 3 ноя — РИА Новости. Рюкзак сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, который в ночь на воскресенье вышел из отеля в Сочи и не вернулся, нашли в море. Об этом сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, в ночь на 1 ноября 31-летний Коропов вышел из отеля на улице 65 лет Победы и направился в сторону пирса Нижнеимеретинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно. СК объявил о начале доследственной проверки. Полиция сообщила, что материал о пропаже бизнесмена зарегистрирован, организованы поисковые отряды. К поискам подключился и поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". В море работают специалисты МЧС России.
Игорь Коропов - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
11:15
Не выходил на связь двое суток. В Сочи пропал сооснователь Skillbox
"Рюкзак достали. Подробности уточняются", — сообщил представитель СК.
Ранее полиция сообщала, что на берегу моря у пирса напротив стадиона "Фишт" обнаружили телефон бизнесмена.
Коропов — победитель рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории "Предприниматели". По 150 программам Skillbox сейчас обучаются 40 тысяч студентов. Оборот проекта за 2018 год составил 340 миллионов рублей, в феврале 2019 года совладельцем Skillbox стала Mail.Ru Group. Затем корпорация нарастила свою долю в стартапе с десяти до 60,33 процента. По прогнозам основателей, к 2021 году выручка Skillbox достигнет пяти миллиардов рублей.
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиКраснодарский крайПроисшествия
 
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