https://ria.ru/20201103/ryukzak-1582895883.html

В море нашли рюкзак пропавшего в Сочи сооснователя Skillbox

В море нашли рюкзак пропавшего в Сочи сооснователя Skillbox

Рюкзак сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, который в ночь на воскресенье вышел из отеля в Сочи и не вернулся, нашли в море. Об этом сообщил РИА... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T19:18

2020-11-03T19:18

2020-11-03T19:45

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 3 ноя — РИА Новости. Рюкзак сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, который в ночь на воскресенье вышел из отеля в Сочи и не вернулся, нашли в море. Об этом сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК по Краснодарскому краю.По данным ведомства, в ночь на 1 ноября 31-летний Коропов вышел из отеля на улице 65 лет Победы и направился в сторону пирса Нижнеимеретинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно. СК объявил о начале доследственной проверки. Полиция сообщила, что материал о пропаже бизнесмена зарегистрирован, организованы поисковые отряды. К поискам подключился и поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". В море работают специалисты МЧС России. "Рюкзак достали. Подробности уточняются", — сообщил представитель СК.Ранее полиция сообщала, что на берегу моря у пирса напротив стадиона "Фишт" обнаружили телефон бизнесмена.Коропов — победитель рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории "Предприниматели". По 150 программам Skillbox сейчас обучаются 40 тысяч студентов. Оборот проекта за 2018 год составил 340 миллионов рублей, в феврале 2019 года совладельцем Skillbox стала Mail.Ru Group. Затем корпорация нарастила свою долю в стартапе с десяти до 60,33 процента. По прогнозам основателей, к 2021 году выручка Skillbox достигнет пяти миллиардов рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201103/koropov-1582790411.html

https://ria.ru/20201015/spasateli-1579803723.html

сочи

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия