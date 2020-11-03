https://ria.ru/20201103/privivka-1582769152.html

О желании сделать прививку от COVID-19 заявили 86 членов Совфеда

О желании сделать прививку от COVID-19 заявили 86 членов Совфеда

О своем желании сделать прививку от коронавируса заявили 86 членов Совета Федерации, сообщил РИА Новости председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T09:24

2020-11-03T09:24

2020-11-03T09:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вячеслав тимченко

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582708911_0:114:3072:1842_1400x0_80_0_0_a9110a0f7a5b5eb81477c14f2acec012.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. О своем желании сделать прививку от коронавируса заявили 86 членов Совета Федерации, сообщил РИА Новости председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко."86 сенаторов изъявили желание, мы направили запрос в медицинские учреждения с тем, чтобы они дали заключение, кто из сенаторов не имеет противопоказаний по здоровью и может такую вакцинацию пройти", - сказал сенатор.Ранее Тимченко сообщил РИА Новости, что Совфед начал анкетирование сенаторов, желающих сделать прививку от коронавируса, по его результатам не исключено организованное вакцинирование парламентариев. В зависимости от того, насколько много сенаторов выразят желание сделать прививку и сможет это сделать в отсутствие противопоказаний, в Совфеде определятся, проводить ли организованное вакцинирование или рекомендовать сенаторам сделать это по месту прикрепления к поликлинике.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582758938.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вячеслав тимченко, совет федерации рф