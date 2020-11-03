https://ria.ru/20201103/privivka-1582769152.html
О желании сделать прививку от COVID-19 заявили 86 членов Совфеда
О желании сделать прививку от COVID-19 заявили 86 членов Совфеда
О своем желании сделать прививку от коронавируса заявили 86 членов Совета Федерации, сообщил РИА Новости председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T09:24
2020-11-03T09:24
2020-11-03T09:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вячеслав тимченко
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. О своем желании сделать прививку от коронавируса заявили 86 членов Совета Федерации, сообщил РИА Новости председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко."86 сенаторов изъявили желание, мы направили запрос в медицинские учреждения с тем, чтобы они дали заключение, кто из сенаторов не имеет противопоказаний по здоровью и может такую вакцинацию пройти", - сказал сенатор.Ранее Тимченко сообщил РИА Новости, что Совфед начал анкетирование сенаторов, желающих сделать прививку от коронавируса, по его результатам не исключено организованное вакцинирование парламентариев. В зависимости от того, насколько много сенаторов выразят желание сделать прививку и сможет это сделать в отсутствие противопоказаний, в Совфеде определятся, проводить ли организованное вакцинирование или рекомендовать сенаторам сделать это по месту прикрепления к поликлинике.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582758938.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вячеслав тимченко, совет федерации рф