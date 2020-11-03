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https://ria.ru/20201103/podkast-1582877124.html
На SputnikPro расскажут как сделать и раскрутить подкаст на "удаленке"
На SputnikPro расскажут как сделать и раскрутить подкаст на "удаленке"
Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 6 ноября, в 13.00 мск... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T17:36
2020-11-03T17:36
sputnik
риа новости
москва
новости агентства
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 6 ноября, в 13.00 мск состоится вебинар для журналистов на тему "Как сделать подкаст: продвижение, монетизация и производство на "удаленке"". Ранее прошла первая часть вебинара. На мастер-классе руководитель Центра инновационной журналистики медиагруппы "Россия сегодня" Иван Громов расскажет, как и где размещать подкасты, находить партнеров и (может быть) начать зарабатывать, какие выводы он сделал к 1000 эпизоду подкастов РИА Новости и какие новые сложности появились на "удаленке". Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook. Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://ria.ru/20201020/podkast-1580624349.html
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sputnik, риа новости, москва, новости агентства

На SputnikPro расскажут как сделать и раскрутить подкаст на "удаленке"

17:36 03.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРуководитель Центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня" Иван Громов
Руководитель Центра инновационной журналистики МИА Россия сегодня Иван Громов - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 6 ноября, в 13.00 мск состоится вебинар для журналистов на тему "Как сделать подкаст: продвижение, монетизация и производство на "удаленке"". Ранее прошла первая часть вебинара.
На мастер-классе руководитель Центра инновационной журналистики медиагруппы "Россия сегодня" Иван Громов расскажет, как и где размещать подкасты, находить партнеров и (может быть) начать зарабатывать, какие выводы он сделал к 1000 эпизоду подкастов РИА Новости и какие новые сложности появились на "удаленке". Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.
Руководитель Центра инновационной журналистики МИА Россия сегодня Иван Громов - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 12:38
Эксперт РИА Новости расскажет, как сделать свой подкаст
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
Руководитель РИА Новости Недвижимость Ольга Набатникова - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 14:12
На SputnikPro научат писать о городских проблемах и получать трафик
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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