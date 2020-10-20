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Эксперт РИА Новости расскажет, как сделать свой подкаст
Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 23 октября, в 13.00 мск... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:38
2020-10-20T12:38
sputnik
риа новости
москва
новости агентства
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости</strong>. Международное информационное агентство и радио <a href="https://ria.ru/organization_Sputnik" target="_blank">Sputnik</a> продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 23 октября, в 13.00 мск состоится вебинар для журналистов, пресс-секретарей, студентов и блогеров на тему "Как сделать подкаст: запуск, сценарий, производство".На мастер-классе руководитель центра инновационной журналистики Дирекции новых медиа Иван Громов расскажет, как сделать подкаст, за который не будет стыдно через пару лет и почему подкасты стали неотъемлемой частью жизни человека в "большом городе".Зарегистрироваться для участия в модуле можно <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHLkaXWy9_CNethlScfykcMclfzRfjoMLjLg-dhRsl8Hxfrw/viewform" target="_blank">по ссылке</a>. SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> до <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>, от <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> до <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.<strong><a href="https://ria.ru/organization_Sputnik" target="_blank">Sputnik</a></strong> – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> до <a href="http://ria.ru/location_Chisinau/" target="_blank" data-auto="true">Кишинева</a> и от <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекина</a> до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.
https://ria.ru/20201013/vebinar-1579613416.html
https://ria.ru/20201006/goblin-1578451989.html
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sputnik, риа новости, москва, новости агентства

Эксперт РИА Новости расскажет, как сделать свой подкаст

12:38 20.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРуководитель Центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня" Иван Громов
Руководитель Центра инновационной журналистики МИА Россия сегодня Иван Громов - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 23 октября, в 13.00 мск состоится вебинар для журналистов, пресс-секретарей, студентов и блогеров на тему "Как сделать подкаст: запуск, сценарий, производство".
На мастер-классе руководитель центра инновационной журналистики Дирекции новых медиа Иван Громов расскажет, как сделать подкаст, за который не будет стыдно через пару лет и почему подкасты стали неотъемлемой частью жизни человека в "большом городе".
Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
Заместитель руководителя экономической редакции РИА Новости Ирина Андреева - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 17:00
Журналист РИА Новости расскажет, как писать про экономику
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
Дмитрий Пучков (Гоблин) - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 15:36
Гоблин научит создавать успешный YouTube-контент на SputnikPro
 
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