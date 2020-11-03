https://ria.ru/20201103/plakaty-1582858248.html
Четыреста праздничных плакатов украсили Москву ко Дню народного единства
Четыреста праздничных плакатов украсили Москву ко Дню народного единства
Специалисты комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами в честь Дня народного единства, сообщил журналистам во вторник заместитель... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T16:33
2020-11-03T16:33
2020-11-03T16:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами в честь Дня народного единства, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Петр Бирюков."В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установлено 400 праздничных тематических плакатов. Фасады зданий Государственной думы на улице Охотный ряд и Совета Федерации на улице Большая Дмитровка украсили панно и флаги в цветах триколора", — рассказал Бирюков.Заммэра сообщил, что также подготовлен поздравительный видеоролик, который будет транслироваться в среду на фасадах домов-книжек на Новом Арбате. Архитектурно-художественная подсветка зданий 4 ноября будет работать в праздничном режиме.
https://realty.ria.ru/20201022/metro-1580967651.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва