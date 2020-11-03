https://ria.ru/20201103/pashinyan-1582747427.html

Премьер Армении раскритиковал Израиль за поставки оружия Азербайджану

Премьер Армении раскритиковал Израиль за поставки оружия Азербайджану

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя в интервью The Jerusalem Post предложение Израиля оказать армянской стороне гуманитарную помощь в связи с... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T01:44

2020-11-03T01:44

2020-11-03T04:56

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

армения

израиль

в мире

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ЕРЕВАН, 3 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя в интервью The Jerusalem Post предложение Израиля оказать армянской стороне гуманитарную помощь в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе, предложил передать эту помощь "наемникам и террористам", которых, по его словам, это государство вооружает.После того, как Армения отозвала своего посла из Израиля из-за продажи этой страной оружия Азербайджану, израильский президент Реувен Ривлин позвонил своему армянскому коллеге и предложил гуманитарную помощь.Премьер Армении также заявил, что хотя Турция и Израиль сейчас фактически находятся "на одной стороне" в карабахском конфликте, еврейское государство в будущем может почувствовать на себе "имперские амбиции" Анкары. "Это лишь вопрос времени", - выразил уверенность он.По словам Пашиняна, Израиль вооружает страну, которая "намерена осуществить геноцид армян в Нагорном Карабахе". Он назвал Израиль активным участником конфликта, поскольку израильские беспилотники, по его словам, "активно используются в войне против Нагорного Карабаха"."Израиль должен задать себе вопрос: не воюет ли он де-факто вместе с наемниками против Нагорного Карабаха? Это удобная позиция для него? Если да, то бог с ним. Но я думаю, что будут конкретные последствия, и вам придется столкнуться с этими последствиями", - заключил глава армянского правительства.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании конфликта. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.Власти Армении также утверждают, что Азербайджан использует в боевых действиях иностранных наемников, азербайджанская сторона, включая лидера страны Ильхама Алиева, эти данные опровергает.В начале октября по приглашению президента России в Москву прибыли главы МИД Азербайджана и Армении. Вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренностей.Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом соглашении о прекращении огня с 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении.

https://ria.ru/20201102/karabakh-1582730385.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/karabakh-1582717104.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

израиль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, израиль, в мире