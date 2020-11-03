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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201103/pashinyan-1582747427.html
Премьер Армении раскритиковал Израиль за поставки оружия Азербайджану
Премьер Армении раскритиковал Израиль за поставки оружия Азербайджану
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя в интервью The Jerusalem Post предложение Израиля оказать армянской стороне гуманитарную помощь в связи с... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T01:44
2020-11-03T04:56
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
нагорный карабах
азербайджан
армения
израиль
в мире
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ЕРЕВАН, 3 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя в интервью The Jerusalem Post предложение Израиля оказать армянской стороне гуманитарную помощь в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе, предложил передать эту помощь "наемникам и террористам", которых, по его словам, это государство вооружает.После того, как Армения отозвала своего посла из Израиля из-за продажи этой страной оружия Азербайджану, израильский президент Реувен Ривлин позвонил своему армянскому коллеге и предложил гуманитарную помощь.Премьер Армении также заявил, что хотя Турция и Израиль сейчас фактически находятся "на одной стороне" в карабахском конфликте, еврейское государство в будущем может почувствовать на себе "имперские амбиции" Анкары. "Это лишь вопрос времени", - выразил уверенность он.По словам Пашиняна, Израиль вооружает страну, которая "намерена осуществить геноцид армян в Нагорном Карабахе". Он назвал Израиль активным участником конфликта, поскольку израильские беспилотники, по его словам, "активно используются в войне против Нагорного Карабаха"."Израиль должен задать себе вопрос: не воюет ли он де-факто вместе с наемниками против Нагорного Карабаха? Это удобная позиция для него? Если да, то бог с ним. Но я думаю, что будут конкретные последствия, и вам придется столкнуться с этими последствиями", - заключил глава армянского правительства.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании конфликта. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.Власти Армении также утверждают, что Азербайджан использует в боевых действиях иностранных наемников, азербайджанская сторона, включая лидера страны Ильхама Алиева, эти данные опровергает.В начале октября по приглашению президента России в Москву прибыли главы МИД Азербайджана и Армении. Вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренностей.Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом соглашении о прекращении огня с 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении.
https://ria.ru/20201102/karabakh-1582730385.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/karabakh-1582717104.html
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никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, израиль, в мире

Премьер Армении раскритиковал Израиль за поставки оружия Азербайджану

01:44 03.11.2020 (обновлено: 04:56 03.11.2020)
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
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ЕРЕВАН, 3 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя в интервью The Jerusalem Post предложение Израиля оказать армянской стороне гуманитарную помощь в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе, предложил передать эту помощь "наемникам и террористам", которых, по его словам, это государство вооружает.
После того, как Армения отозвала своего посла из Израиля из-за продажи этой страной оружия Азербайджану, израильский президент Реувен Ривлин позвонил своему армянскому коллеге и предложил гуманитарную помощь.

"Гуманитарная помощь от страны, продающей наемникам оружие, которое они используют для нанесения ударов по мирному, гражданскому населению? Я предлагаю Израилю направить эту помощь наемникам и террористам в качестве логического продолжения его деятельности", - прокомментировал Пашинян предложение Ривлина.

Премьер Армении также заявил, что хотя Турция и Израиль сейчас фактически находятся "на одной стороне" в карабахском конфликте, еврейское государство в будущем может почувствовать на себе "имперские амбиции" Анкары. "Это лишь вопрос времени", - выразил уверенность он.
По словам Пашиняна, Израиль вооружает страну, которая "намерена осуществить геноцид армян в Нагорном Карабахе". Он назвал Израиль активным участником конфликта, поскольку израильские беспилотники, по его словам, "активно используются в войне против Нагорного Карабаха".
"Израиль должен задать себе вопрос: не воюет ли он де-факто вместе с наемниками против Нагорного Карабаха? Это удобная позиция для него? Если да, то бог с ним. Но я думаю, что будут конкретные последствия, и вам придется столкнуться с этими последствиями", - заключил глава армянского правительства.
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании конфликта. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
Власти Армении также утверждают, что Азербайджан использует в боевых действиях иностранных наемников, азербайджанская сторона, включая лидера страны Ильхама Алиева, эти данные опровергает.
В начале октября по приглашению президента России в Москву прибыли главы МИД Азербайджана и Армении. Вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренностей.
Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом соглашении о прекращении огня с 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянНагорный КарабахАзербайджанАрменияИзраильВ мире
 
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