Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201103/niderlandy-1582850206.html
Обвиняемый по делу MH17 рассказал о моменте катастрофы
Обвиняемый по делу MH17 рассказал о моменте катастрофы
Обвиняемый по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил, что во время авиакатастрофы он... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T15:39
2020-11-03T17:44
mh17. расследование
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
николай винниченко
дмитрий песков
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154922/82/1549228272_0:191:3077:1921_1400x0_80_0_0_e97552777ee3863227c72407217dfb22.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Обвиняемый по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил, что во время авиакатастрофы он слышал звук, характерный для запуска зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".Во вторник в Нидерландах возобновились судебные слушания по этому делу. Защита Пулатова на заседании показала две видеозаписи, где тот отвечает на вопросы адвокатов. Материалы сделаны в феврале и в октябре 2020 года.Пулатов рассказал, что 17 июля 2014 года — в день катастрофы МН17 — он был в разных местах — в Снежном, в Мариновке, в Сауровке, в Таранах, в Донецке."Было много встреч, были совещания, потом отдача указаний и проверка их исполнения по линии соприкосновения. &lt;...&gt; Потом у меня прибыли на усиление танки, надо было ими заниматься", — пояснил россиянин.После обеда он сопроводил танковую колонну в район Сауровки, затем оттуда танки сместили в сторону Степановки и укрыли под деревьями.По его словам, в момент, когда он выскочил из машины, чтобы уточнить информацию по причинам пуска, с КНП пришла информация о падении самолета в районе за Торезом.При этом он утверждает, что этот звук не был похож на шум, характерный при запуске ЗРК "Бук"."Нет, запуск ракеты "Стрела-10" отличается как по шуму, оставляемому следу, звуковому сопровождению пуска. Это примерно в сравнительной характеристике как стрельба из пейнтбола или пулемета, это очень большая разница", — отметил обвиняемый.Пулатов сказал, что звук от пуска "Стрелы-10" раздался примерно в 300 метрах от него, или в районе двух километров к северо-западу от Мариновки.Дело о крушении МН17Суд по этому делу начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД России заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20201103/niderlandy-1582836191.html
https://ria.ru/20201030/buk-1582349420.html
https://ria.ru/20201030/mh17-1582351643.html
https://ria.ru/20201030/mh17-1582321900.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154922/82/1549228272_54:0:2783:2047_1400x0_80_0_0_5578f559f41d5c107d23f92dfe71f4ce.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, в мире

Обвиняемый по делу MH17 рассказал о моменте катастрофы

15:39 03.11.2020 (обновлено: 17:44 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Обвиняемый по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил, что во время авиакатастрофы он слышал звук, характерный для запуска зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".
Во вторник в Нидерландах возобновились судебные слушания по этому делу. Защита Пулатова на заседании показала две видеозаписи, где тот отвечает на вопросы адвокатов. Материалы сделаны в феврале и в октябре 2020 года.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
14:23
Обвиняемый по делу MH17 заявил, что не имел отношения к ЗРК "Бук"
Пулатов рассказал, что 17 июля 2014 года — в день катастрофы МН17 — он был в разных местах — в Снежном, в Мариновке, в Сауровке, в Таранах, в Донецке.
"Было много встреч, были совещания, потом отдача указаний и проверка их исполнения по линии соприкосновения. <...> Потом у меня прибыли на усиление танки, надо было ими заниматься", — пояснил россиянин.
После обеда он сопроводил танковую колонну в район Сауровки, затем оттуда танки сместили в сторону Степановки и укрыли под деревьями.

"Это было как раз примерно в 16:20-16:30. После отдачи определенных указаний на КНП (командно-наблюдательный пункт) и получения необходимой информации я направился обратно к танковому подразделению, которое привел на новую позицию. Именно в этот момент, когда я был в машине и начал движение, я услышал нечто, похожее на работу "Стрелы-10", это был определенный шелест", — добавил Пулатов.

По его словам, в момент, когда он выскочил из машины, чтобы уточнить информацию по причинам пуска, с КНП пришла информация о падении самолета в районе за Торезом.
При этом он утверждает, что этот звук не был похож на шум, характерный при запуске ЗРК "Бук".
"Нет, запуск ракеты "Стрела-10" отличается как по шуму, оставляемому следу, звуковому сопровождению пуска. Это примерно в сравнительной характеристике как стрельба из пейнтбола или пулемета, это очень большая разница", — отметил обвиняемый.
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 18:34
Подозреваемый по делу MH17 рассказал, где был "Бук" ВСУ в день катастрофы
Пулатов сказал, что звук от пуска "Стрелы-10" раздался примерно в 300 метрах от него, или в районе двух километров к северо-западу от Мариновки.

Дело о крушении МН17

Суд по этому делу начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой областиКрушение малайзийского Boeing на Украине - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 18:39
Подозреваемому по делу MH17 предлагали деньги за рассказ о катастрофе
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД России заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 16:58
Подозреваемый по делу MH17 готов пройти полиграф в России
 
MH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Уволен главврач больницы в Махачкале, награжденный за борьбу с COVID-19
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
23:33Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
23:26В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
23:23В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
23:23Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
23:16Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек
23:13Театр Ермоловой отменил ноябрьские спектакли с Меньшиковым
Лента новостейМолния