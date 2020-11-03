https://ria.ru/20201103/niderlandy-1582850206.html

Обвиняемый по делу MH17 рассказал о моменте катастрофы

Обвиняемый по делу MH17 рассказал о моменте катастрофы

Обвиняемый по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил, что во время авиакатастрофы он... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T15:39

2020-11-03T15:39

2020-11-03T17:44

mh17. расследование

вооруженные силы рф

бук (зенитный ракетный комплекс)

николай винниченко

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Обвиняемый по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил, что во время авиакатастрофы он слышал звук, характерный для запуска зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".Во вторник в Нидерландах возобновились судебные слушания по этому делу. Защита Пулатова на заседании показала две видеозаписи, где тот отвечает на вопросы адвокатов. Материалы сделаны в феврале и в октябре 2020 года.Пулатов рассказал, что 17 июля 2014 года — в день катастрофы МН17 — он был в разных местах — в Снежном, в Мариновке, в Сауровке, в Таранах, в Донецке."Было много встреч, были совещания, потом отдача указаний и проверка их исполнения по линии соприкосновения. <...> Потом у меня прибыли на усиление танки, надо было ими заниматься", — пояснил россиянин.После обеда он сопроводил танковую колонну в район Сауровки, затем оттуда танки сместили в сторону Степановки и укрыли под деревьями.По его словам, в момент, когда он выскочил из машины, чтобы уточнить информацию по причинам пуска, с КНП пришла информация о падении самолета в районе за Торезом.При этом он утверждает, что этот звук не был похож на шум, характерный при запуске ЗРК "Бук"."Нет, запуск ракеты "Стрела-10" отличается как по шуму, оставляемому следу, звуковому сопровождению пуска. Это примерно в сравнительной характеристике как стрельба из пейнтбола или пулемета, это очень большая разница", — отметил обвиняемый.Пулатов сказал, что звук от пуска "Стрелы-10" раздался примерно в 300 метрах от него, или в районе двух километров к северо-западу от Мариновки.Дело о крушении МН17Суд по этому делу начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД России заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20201103/niderlandy-1582836191.html

https://ria.ru/20201030/buk-1582349420.html

https://ria.ru/20201030/mh17-1582351643.html

https://ria.ru/20201030/mh17-1582321900.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, в мире