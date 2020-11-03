https://ria.ru/20201103/nakazanie-1582849060.html

Экс-судье в Волгограде отсрочили наказание на 14 лет за ДТП с жертвами

Экс-судье в Волгограде отсрочили наказание на 14 лет за ДТП с жертвами

Волгоградской областной суд отсрочил исполнение наказания бывшей судье Татьяне Рыжих за смертельное ДТП до достижения 14 лет ее новорожденному ребенку, сообщает РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T15:35

2020-11-03T15:35

2020-11-03T16:04

волгоградский областной суд

волгоград

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 3 ноя — РИА Новости. Волгоградской областной суд отсрочил исполнение наказания бывшей судье Татьяне Рыжих за смертельное ДТП до достижения 14 лет ее новорожденному ребенку, сообщает во вторник пресс-служба суда.Рыжих, которая при обгоне грузовика в Волгограде выехала на встречную полосу и задавила двух пешеходов, сперва получила пять лет колонии-поселения, в ноябре 2019-го Верховный суд Российской Федерации уменьшил срок до четырех лет. По информации суда, ее адвокат вышел с ходатайством об отсрочке исполнения наказания в связи с рождением в сентябре ребенка."Постановлением Волгоградского областного суда исполнение приговора от 5 августа 2019 года в отношении Рыжих Т. Ю. и реальное отбывание назначенного ей наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения ее ребенком 2020 года рождения четырнадцатилетнего возраста", — говорится в сообщении ведомства.Из релиза суда следует, что Рыжих, несмотря вступление приговора в законную силу, в колонии-поселении не провела ни единого дня. Сотрудники УФСИН так и не вручили осужденной предписание о направлении в колонию-поселение, хотя несколько раз приходили к ней домой, а Рыжих тем временем встала на учет по беременности в медучреждение. В связи с этим суд вынес частное определение УФСИН по Волгоградской области.По данным суда, Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля. В результате ДТП пешеходы скончались. Помимо срока, ее обязали выплатить по одному миллиону рублей родным погибших.

https://ria.ru/20200829/dtp-1576431171.html

https://ria.ru/20200422/1570414579.html

волгоград

волгоградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградский областной суд, волгоград, волгоградская область, происшествия