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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201103/moskva-1582833218.html
Москва впервые определила инвестора для реновации промзоны на аукционе
Москва впервые определила инвестора для реновации промзоны на аукционе
В Москве состоялся первый в России аукцион на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны, сообщает пресс-служба столичного РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T14:10
2020-11-03T14:10
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Москве состоялся первый в России аукцион на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Бывшая производственная площадка "Коровино" на севере столицы будет трансформирована в современный микрорайон с технологичным производством, комфортным жильем и социальной инфраструктурой. Победителем аукциона стала компания АО "Интеко", стоимость контракта на право реализации проекта КРТ составит 201,2 миллиона рублей."Победитель аукциона получил право реализовать проект комплексного развития промышленной территории общей площадью более 35 гектаров. Объем частных вложений может составить порядка 40 миллиардов рублей, инвестор получит возможность возвести здесь объекты общественного и производственного назначения общей площадью свыше 615 тысяч квадратных метров. Это позволит создать до 13 тысяч новых рабочих мест", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Вице-мэр добавил, что это уже второй договор о комплексном развитии территории, который столичные власти заключили в 2020 году. По словам Ефимова, механизм набирает популярность у инвесторов, с его помощью в городе может быть реорганизовано еще 1,9 тысячи гектаров бывших промышленных территорий и создано около 500 тысяч рабочих мест.Отмечается, что решение о комплексном развитии участка было принято в марте этого года. Сейчас на нем расположены объекты, принадлежащие пяти различным юридическим лицам. Как отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров, в течение шести месяцев у правообладателей земли была возможность договориться между собой и подать документы на реализацию проекта КРТ по собственной инициативе. Заявлений от них не поступало, в результате был объявлен аукцион. В сообщении отмечается, что в аукционных торгах участвовали пять претендентов. Стоимость договора по итогам аукциона выросла в 9 раз с начальных 22 миллионов рублей. Организатором аукциона выступил департамент города по конкурентной политике. Глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков уточнил, что договор между столичными властями и победителем аукциона, компанией "Интеко", будет заключен в срок не ранее десяти и не позднее тридцати дней с даты публикации протокола аукциона.В пресс-службе ДИПП напомнили, что первый в Москве и в России договор о комплексном развитии промышленных территорий был подписан в июле 2020 года – по нему будет проведена реновация промзоны "Октябрьское поле". В реализацию этого договора инвестор вложит 14 миллиардов рублей, построив объекты общей площадью почти 174 тысячи квадратных метров и создав более 500 новых рабочих мест. Общая площадь под застройку составляет почти 6 гектаров: помимо нового жилья, на этой территории появится два детских сада, школа, поликлиника и технопарк. Предполагаемый бюджетный эффект от проекта – порядка 1,8 миллиарда рублей. Инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.По оценкам ДИПП, в общей сложности проекты КРТ могут дать городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в их реализацию может составить около 7 триллионов рублей.
https://ria.ru/20201029/moskva-1582099858.html
https://ria.ru/20201021/moskva-1580779075.html
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москва

Москва впервые определила инвестора для реновации промзоны на аукционе

14:10 03.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Москве состоялся первый в России аукцион на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Бывшая производственная площадка "Коровино" на севере столицы будет трансформирована в современный микрорайон с технологичным производством, комфортным жильем и социальной инфраструктурой. Победителем аукциона стала компания АО "Интеко", стоимость контракта на право реализации проекта КРТ составит 201,2 миллиона рублей.
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"Победитель аукциона получил право реализовать проект комплексного развития промышленной территории общей площадью более 35 гектаров. Объем частных вложений может составить порядка 40 миллиардов рублей, инвестор получит возможность возвести здесь объекты общественного и производственного назначения общей площадью свыше 615 тысяч квадратных метров. Это позволит создать до 13 тысяч новых рабочих мест", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Вице-мэр добавил, что это уже второй договор о комплексном развитии территории, который столичные власти заключили в 2020 году. По словам Ефимова, механизм набирает популярность у инвесторов, с его помощью в городе может быть реорганизовано еще 1,9 тысячи гектаров бывших промышленных территорий и создано около 500 тысяч рабочих мест.
Отмечается, что решение о комплексном развитии участка было принято в марте этого года. Сейчас на нем расположены объекты, принадлежащие пяти различным юридическим лицам.
Как отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров, в течение шести месяцев у правообладателей земли была возможность договориться между собой и подать документы на реализацию проекта КРТ по собственной инициативе. Заявлений от них не поступало, в результате был объявлен аукцион.
"Торги показали высокий интерес инвестиционного сообщества. В августе этого года город принял решение о реорганизации еще двух участков промзоны "Коровино". Общий объем инвестиций по ним может составить еще около 15,7 миллиарда рублей. Эти зоны также могут быть выставлены на торги, но в следующем году", – пояснил Прохоров.
В сообщении отмечается, что в аукционных торгах участвовали пять претендентов. Стоимость договора по итогам аукциона выросла в 9 раз с начальных 22 миллионов рублей. Организатором аукциона выступил департамент города по конкурентной политике.
Глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков уточнил, что договор между столичными властями и победителем аукциона, компанией "Интеко", будет заключен в срок не ранее десяти и не позднее тридцати дней с даты публикации протокола аукциона.
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В пресс-службе ДИПП напомнили, что первый в Москве и в России договор о комплексном развитии промышленных территорий был подписан в июле 2020 года – по нему будет проведена реновация промзоны "Октябрьское поле". В реализацию этого договора инвестор вложит 14 миллиардов рублей, построив объекты общей площадью почти 174 тысячи квадратных метров и создав более 500 новых рабочих мест. Общая площадь под застройку составляет почти 6 гектаров: помимо нового жилья, на этой территории появится два детских сада, школа, поликлиника и технопарк. Предполагаемый бюджетный эффект от проекта – порядка 1,8 миллиарда рублей. Инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.
По оценкам ДИПП, в общей сложности проекты КРТ могут дать городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в их реализацию может составить около 7 триллионов рублей.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМосква
 
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