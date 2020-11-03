https://ria.ru/20201103/markirovka-1582792888.html

Совфед предложил правительству пересмотреть условия маркировки лекарств

Совфед предложил правительству пересмотреть условия маркировки лекарств

Совет Федерации предлагает правительству пересмотреть условия маркировки лекарств, без маркировки "каждой таблетки", заявила председатель палаты Валентина... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T11:24

2020-11-03T11:24

2020-11-03T11:25

здоровье - общество

михаил мишустин

валентина матвиенко

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Совет Федерации предлагает правительству пересмотреть условия маркировки лекарств, без маркировки "каждой таблетки", заявила председатель палаты Валентина Матвиенко на пленарном заседании во вторник.В ходе обсуждения ситуации с дефицитом лекарств в аптеках Матвиенко сообщила, что обсуждала этот вопрос с главой правительства Михаилом Мишустиным."Идея в целом правильная. Надо концептуально рассмотреть вопрос о маркировке. Там, где нет фальсификации, контрафакта, может быть, не надо делать маркировку", - сказала законодатель.Она отметила, что и производители оказались не готовы к этим требованиям, тотальная маркировка препаратов может привести к их удорожанию.Матвиенко также подчеркнула, что вопрос о маркировке товаров касается не только лекарств. Она полагает, что подобные требования нужно вводить, когда будут готовы и технические системы, и сами производители и поставщики, постепенно.Спикер СФ также выразила удовлетворение в связи с тем, что правительство прислушалось к обращению Совфеда, в котором сенаторы выразили обеспокоенность из-за сбоев в поставке лекарств со складов в аптеки. Она отметила, что законодатели и дальше будут мониторить ситуацию с лекарственным обеспечением в регионах.

https://radiosputnik.ria.ru/20201103/markirovka-1582777419.html

https://ria.ru/20201102/lekarstva-1582622028.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, михаил мишустин, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество