Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201103/markirovka-1582792888.html
Совфед предложил правительству пересмотреть условия маркировки лекарств
Совфед предложил правительству пересмотреть условия маркировки лекарств
Совет Федерации предлагает правительству пересмотреть условия маркировки лекарств, без маркировки "каждой таблетки", заявила председатель палаты Валентина... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T11:24
2020-11-03T11:25
здоровье - общество
михаил мишустин
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151116/53/1511165310_0:177:2889:1802_1400x0_80_0_0_b97469ddee521c04251eb105f02b734b.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Совет Федерации предлагает правительству пересмотреть условия маркировки лекарств, без маркировки "каждой таблетки", заявила председатель палаты Валентина Матвиенко на пленарном заседании во вторник.В ходе обсуждения ситуации с дефицитом лекарств в аптеках Матвиенко сообщила, что обсуждала этот вопрос с главой правительства Михаилом Мишустиным."Идея в целом правильная. Надо концептуально рассмотреть вопрос о маркировке. Там, где нет фальсификации, контрафакта, может быть, не надо делать маркировку", - сказала законодатель.Она отметила, что и производители оказались не готовы к этим требованиям, тотальная маркировка препаратов может привести к их удорожанию.Матвиенко также подчеркнула, что вопрос о маркировке товаров касается не только лекарств. Она полагает, что подобные требования нужно вводить, когда будут готовы и технические системы, и сами производители и поставщики, постепенно.Спикер СФ также выразила удовлетворение в связи с тем, что правительство прислушалось к обращению Совфеда, в котором сенаторы выразили обеспокоенность из-за сбоев в поставке лекарств со складов в аптеки. Она отметила, что законодатели и дальше будут мониторить ситуацию с лекарственным обеспечением в регионах.
https://radiosputnik.ria.ru/20201103/markirovka-1582777419.html
https://ria.ru/20201102/lekarstva-1582622028.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151116/53/1511165310_96:0:2827:2048_1400x0_80_0_0_c7f08c557f94c120fbdd9c0799c87612.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, михаил мишустин, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество

Совфед предложил правительству пересмотреть условия маркировки лекарств

11:24 03.11.2020 (обновлено: 11:25 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦех по упаковке лекарственных средств на заводе "Герофарм"
Цех по упаковке лекарственных средств на заводе Герофарм - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Совет Федерации предлагает правительству пересмотреть условия маркировки лекарств, без маркировки "каждой таблетки", заявила председатель палаты Валентина Матвиенко на пленарном заседании во вторник.
В ходе обсуждения ситуации с дефицитом лекарств в аптеках Матвиенко сообщила, что обсуждала этот вопрос с главой правительства Михаилом Мишустиным.
"Идея в целом правильная. Надо концептуально рассмотреть вопрос о маркировке. Там, где нет фальсификации, контрафакта, может быть, не надо делать маркировку", - сказала законодатель.

Сенатор отметила, что инициативу маркировки лекарств не надо превращать в "идею фикс" - "нельзя ее превращать во все и вся, нельзя же каждую таблетку маркировать".

Она отметила, что и производители оказались не готовы к этим требованиям, тотальная маркировка препаратов может привести к их удорожанию.
Покупатель в торговом зале аптеки в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
10:25
В России упростили порядок маркировки лекарств
Матвиенко также подчеркнула, что вопрос о маркировке товаров касается не только лекарств. Она полагает, что подобные требования нужно вводить, когда будут готовы и технические системы, и сами производители и поставщики, постепенно.
Спикер СФ также выразила удовлетворение в связи с тем, что правительство прислушалось к обращению Совфеда, в котором сенаторы выразили обеспокоенность из-за сбоев в поставке лекарств со складов в аптеки. Она отметила, что законодатели и дальше будут мониторить ситуацию с лекарственным обеспечением в регионах.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
Вчера, 12:19
Мишустин назвал ситуацию с нехваткой лекарств недопустимой
 
Здоровье - ОбществоМихаил МишустинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от ограждения вокруг Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
23:33Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
23:26В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
23:23В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
23:23Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
23:16Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек
23:13Театр Ермоловой отменил ноябрьские спектакли с Меньшиковым
23:06Белый дом пока останется за установленным на случай беспорядков забором
Лента новостейМолния