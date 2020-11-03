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https://ria.ru/20201103/manson-1582667310.html
СМИ: Мэрилин Мэнсон появится во втором сезоне шоу "Калейдоскоп ужасов"
СМИ: Мэрилин Мэнсон появится во втором сезоне шоу "Калейдоскоп ужасов"
СМИ узнали, Мэрилин Мэнсон присоединился к актерскому состава телесериала-антологии "Калейдоскоп ужасов". Рок-музыкант появится во втором сезоне шоу, сообщает... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T04:27
2020-11-03T04:27
культура
кино и сериалы
новости культуры
мэрилин мэнсон (брайан уорнер)
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. СМИ узнали, Мэрилин Мэнсон присоединился к актерскому состава телесериала-антологии "Калейдоскоп ужасов". Рок-музыкант появится во втором сезоне шоу, сообщает NME. Пока неизвестно, кого сыграет Мэнсон. NME отмечают, что вместе с ним снимутся еще несколько приглашенных актеров: Барбара Крэмптон ("Реаниматор"), Дениз Кросби ("Кладбище домашних животных"), Эли Лартер ("Пункт назначения 2"), Кевин Диллон ("Горошина"), Райан Квонтен ("Настоящая кровь") и другие. В центре сюжета "Калейдоскопа ужасов" – жуткий упырь. Он зачитывает разные зловещие истории о призраках, оборотнях, демонических игрушках и других сверхъестественных вещах. Все эти "сказки" в результате оживают. По информации издания, второй сезон "Калейдоскопа ужасов", состоящий из шести эпизодов, должен выйти на телеканале Shudder в 2021 году. Исполнительный продюсер проекта – Грегори Никотеро, известный по работе над сериалом "Ходячие мертвецы". Это не первый опыт работы Мэнсона в подобном проекте. В сентябре прошлого года стало известно, что он снимется в третьем сезоне фэнтези-сериала "Американские боги". Тогда рок-музыканта утвердили на роль викинга Йохана Венгрена – солиста дэт-метал группы Blood Death. Ожидается, что это шоу тоже выйдет в 2021 году.
https://ria.ru/20201031/vampir-1576319399.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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кино и сериалы, новости культуры, мэрилин мэнсон (брайан уорнер)

СМИ: Мэрилин Мэнсон появится во втором сезоне шоу "Калейдоскоп ужасов"

04:27 03.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонцерт Мэрилина Мэнсона
Концерт Мэрилина Мэнсона - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. СМИ узнали, Мэрилин Мэнсон присоединился к актерскому состава телесериала-антологии "Калейдоскоп ужасов". Рок-музыкант появится во втором сезоне шоу, сообщает NME.
Пока неизвестно, кого сыграет Мэнсон. NME отмечают, что вместе с ним снимутся еще несколько приглашенных актеров: Барбара Крэмптон ("Реаниматор"), Дениз Кросби ("Кладбище домашних животных"), Эли Лартер ("Пункт назначения 2"), Кевин Диллон ("Горошина"), Райан Квонтен ("Настоящая кровь") и другие.
В центре сюжета "Калейдоскопа ужасов" – жуткий упырь. Он зачитывает разные зловещие истории о призраках, оборотнях, демонических игрушках и других сверхъестественных вещах. Все эти "сказки" в результате оживают.
По информации издания, второй сезон "Калейдоскопа ужасов", состоящий из шести эпизодов, должен выйти на телеканале Shudder в 2021 году. Исполнительный продюсер проекта – Грегори Никотеро, известный по работе над сериалом "Ходячие мертвецы".
Это не первый опыт работы Мэнсона в подобном проекте. В сентябре прошлого года стало известно, что он снимется в третьем сезоне фэнтези-сериала "Американские боги". Тогда рок-музыканта утвердили на роль викинга Йохана Венгрена – солиста дэт-метал группы Blood Death. Ожидается, что это шоу тоже выйдет в 2021 году.
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