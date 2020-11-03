https://ria.ru/20201103/manson-1582667310.html

СМИ: Мэрилин Мэнсон появится во втором сезоне шоу "Калейдоскоп ужасов"

СМИ: Мэрилин Мэнсон появится во втором сезоне шоу "Калейдоскоп ужасов"

СМИ узнали, Мэрилин Мэнсон присоединился к актерскому состава телесериала-антологии "Калейдоскоп ужасов". Рок-музыкант появится во втором сезоне шоу, сообщает... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T04:27

2020-11-03T04:27

2020-11-03T04:27

культура

кино и сериалы

новости культуры

мэрилин мэнсон (брайан уорнер)

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. СМИ узнали, Мэрилин Мэнсон присоединился к актерскому состава телесериала-антологии "Калейдоскоп ужасов". Рок-музыкант появится во втором сезоне шоу, сообщает NME. Пока неизвестно, кого сыграет Мэнсон. NME отмечают, что вместе с ним снимутся еще несколько приглашенных актеров: Барбара Крэмптон ("Реаниматор"), Дениз Кросби ("Кладбище домашних животных"), Эли Лартер ("Пункт назначения 2"), Кевин Диллон ("Горошина"), Райан Квонтен ("Настоящая кровь") и другие. В центре сюжета "Калейдоскопа ужасов" – жуткий упырь. Он зачитывает разные зловещие истории о призраках, оборотнях, демонических игрушках и других сверхъестественных вещах. Все эти "сказки" в результате оживают. По информации издания, второй сезон "Калейдоскопа ужасов", состоящий из шести эпизодов, должен выйти на телеканале Shudder в 2021 году. Исполнительный продюсер проекта – Грегори Никотеро, известный по работе над сериалом "Ходячие мертвецы". Это не первый опыт работы Мэнсона в подобном проекте. В сентябре прошлого года стало известно, что он снимется в третьем сезоне фэнтези-сериала "Американские боги". Тогда рок-музыканта утвердили на роль викинга Йохана Венгрена – солиста дэт-метал группы Blood Death. Ожидается, что это шоу тоже выйдет в 2021 году.

https://ria.ru/20201031/vampir-1576319399.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, мэрилин мэнсон (брайан уорнер)