Мэрилин Мэнсон снимется в третьем сезоне сериала "Американские боги"

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон снимется в третьем сезоне фэнтезийного телесериала "Американские боги", сообщает Deadline.
"Одна мысль о работе с мистером Мэнсоном в третьем сезоне" Американских богов" воодушевляет ", – рассказал продюсер шоу Чарльз Игли.
Он добавил, что персонаж Мэрилина будет уникальным. Музыкант снимется в четырех сериях проекта в роли викинга Йохана Венгрена – солиста дэт-метал группы Blood Death.
Третий сезон "Американских богов" выйдет в 2020 году.