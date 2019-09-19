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РИА Новости
Культура

Мэрилин Мэнсон снимется в третьем сезоне сериала "Американские боги"

05:17 19.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАмериканский певец, музыкант Мэрилин Мэнсон выступает на концерте в клубе Stadium Live в Москве
Американский певец, музыкант Мэрилин Мэнсон выступает на концерте в клубе Stadium Live в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон снимется в третьем сезоне фэнтезийного телесериала "Американские боги", сообщает Deadline.

"Одна мысль о работе с мистером Мэнсоном в третьем сезоне" Американских богов" воодушевляет ", – рассказал продюсер шоу Чарльз Игли.

Он добавил, что персонаж Мэрилина будет уникальным. Музыкант снимется в четырех сериях проекта в роли викинга Йохана Венгрена – солиста дэт-метал группы Blood Death.
Третий сезон "Американских богов" выйдет в 2020 году.
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КультураМузыкаКино и сериалыНовости культурыМэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер)
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