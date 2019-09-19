Мэрилин Мэнсон снимется в третьем сезоне сериала "Американские боги"

"Одна мысль о работе с мистером Мэнсоном в третьем сезоне" Американских богов" воодушевляет ", – рассказал продюсер шоу Чарльз Игли.

Он добавил, что персонаж Мэрилина будет уникальным. Музыкант снимется в четырех сериях проекта в роли викинга Йохана Венгрена – солиста дэт-метал группы Blood Death.