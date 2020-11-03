https://ria.ru/20201103/lgoty-1582818998.html

Собянин предложил продлить налоговые льготы для ряда предприятий

Собянин предложил продлить налоговые льготы для ряда предприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил продлить действие налоговых льгот для социально значимых предприятий до 31 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба мэра... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:09

2020-11-03T13:09

2020-11-03T13:30

московское центральное кольцо (мцк)

москвариум

московская городская дума

сергей собянин

москва

экономика

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил продлить действие налоговых льгот для социально значимых предприятий до 31 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба мэра столицы."Третьего ноября правительство Москвы рассмотрело и приняло решение внести на рассмотрение Московской городской Думы проект закона о внесении изменений в налоговое законодательство в связи с рассмотрением проекта бюджета Москвы на 2021-2023 годы. Законопроект продлевает действие ряда налоговых льгот, а также вносит изменения в порядок налогообложения некоторых видов объектов недвижимости и предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.Отмечается, что до 31 декабря 2025 года продлено действие льготы по налогу на имущество для океанариумов, крупнейшим из которых является "Москвариум" на ВДНХ. Использование льготы позволяет снизить в 4 раза налог на имущество в отношении площадей зданий океанариумов, не сданных в аренду. Высвобождаемые в результате применения льготы средства направляются океанариумами на финансирование социальных, образовательных и научных программ, а также на обеспечение льготных условий посещения для отдельных категорий граждан (детей, инвалидов, пенсионеров).Кроме того, до 31 декабря 2025 года продлено действие льготы по налогу на имущество для объектов МЦК (Малого кольца МЖД). "Предоставление льготы является одним из наиболее важных инструментов сдерживания роста тарифов на проезд в поездах МЦК", - говорится в сообщении.Также отмечается, что на налогообложение от кадастровой стоимости переводятся следующие виды недвижимости, находящиеся в собственности организаций (юридических лиц): жилые помещения; гаражи и машино-места; нежилые объекты на земельных участках для личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или ИЖС; объекты незавершенного строительства."Перевод этих видов недвижимости на налогообложение по кадастровой стоимости ликвидирует популярную схему "оптимизации" налоговых платежей – оформление элитной недвижимости в собственность организаций с целью избежать уплаты налога на имущество физических лиц. При этом многоэтажные гаражи-стоянки, которые ранее были освобождены от налогообложения, сохранят эту льготу и в дальнейшем", - говорится в сообщении.Также отмечается, что в целях приведения законодательства города Москвы в соответствие с Налоговым кодексом РФ законопроектом предлагается внести изменения в закон города Москвы от 31 октября 2012 года № 53 "О патентной системе налогообложения" и закон города Москвы от 9 июля 2008 года № 33 "О транспортном налоге"."Технические правки предусматривают исключение необходимости повторной подачи заявления и дублирования документов, дающих право на применение льготы по транспортному налогу, в случае, если заявление на право использования льготы уже подавалось (например, на предыдущий автомобиль). В части патентной системы налогообложения – приведение в соответствие отдельных видов деятельности с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и расширение видов предпринимательской деятельности в сфере животноводства и растениеводства, для занятия которыми можно приобрести патент", - говорится в сообщении.Кроме того, предполагается отменить льготу по торговому сбору для вендинговой торговли. Льгота, освобождавшая от обложения торговым сбором объекты розничной торговли, осуществляемой с использованием вендинговых автоматов, действовала с 1 июля 2015 года. Вендинговая торговля является прибыльной и стабильно развивающейся отраслью торговли и более не нуждается в налоговых льготах, отметили в пресс-службе. Там добавили, что введение торгового сбора для вендинговой торговли будет способствовать дальнейшей легализации отрасли. Ставка сбора устанавливается в размере 4900 рублей в квартал, т.е. по сути равна величине налога при применении патентной системы налогообложения.Помимо этого, уточняется сфера применения льготы по торговому сбору для федеральной почтовой связи. В целях выравнивания налоговой нагрузки и обеспечения равных конкурентных условий для всех субъектов торговой деятельности действие льготы будет ограничено торговлей ассортиментом товаров сопутствующего характера (печатная продукция, конверты, канцелярские товары, сувениры с фирменной символикой). Торговля непродовольственными и продовольственными товарами, осуществляемая предприятиями почтовой связи, подлежит обложению торговым сбором в общем порядке.Также предполагается распространить льготу по торговому сбору, предусмотренную для ярмарок, на межрегиональные ярмарки."До 31 декабря 2025 года продлено действие льготы по торговому сбору для сферы бытового обслуживания и отдельных субъектов торговли. Это позволит снизить налоговую нагрузку на предприятия, оказывающие социально значимые виды услуг, в т.ч. для льготных категорий граждан (детей, инвалидов, пенсионеров)", - говорится в сообщении.Отмечается, что от уплаты торгового сбора будут по-прежнему освобождены: торговля, сопутствующая предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты, услуг стирки, химической чистки и окрашивания текстильных и меховых изделий, по ремонту одежды и текстильных изделий бытового назначения, по ремонту обуви и прочих изделий из кожи, по ремонту часов и ювелирных изделий, по изготовлению и ремонту металлической галантереи и ключей (всего – 921 объект); объекты торговли в кинотеатрах, театрах, музеях, планетариях, цирках, объекты нестационарной торговой сети со специализацией "Печать", религиозные организации, объекты розничной торговли книгами (всего – 2 238 объектов).Помимо этого, предполагается установить стоимость патента на право занятия трудовой деятельностью для иностранных граждан на 2021 году в размере 5341 рублей в месяц (на уровне 2020 года).

https://ria.ru/20201103/byudzhet-1582807995.html

https://ria.ru/20201030/predpriyatiya-1582344162.html

https://ria.ru/20201103/byudzhet-1582822306.html

https://realty.ria.ru/20201103/moskva-1582813356.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московское центральное кольцо (мцк), москвариум, московская городская дума, сергей собянин, москва, экономика