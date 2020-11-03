https://ria.ru/20201103/ledokol-1582833014.html
Спуск на воду ледокола "Виктор Черномырдин" в Петербурге. Трансляция
Спуск на воду ледокола "Виктор Черномырдин" в Петербурге. Трансляция
Президент Владимир Путин участвует в церемонии спуска на воду одного из мощнейших дизель-электрических ледоколов "Виктор Черномырдин". РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T17:54
2020-11-03T17:54
2020-11-03T17:54
владимир путин
александр беглов
санкт-петербург
общество
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Президент Владимир Путин участвует в церемонии спуска на воду одного из мощнейших дизель-электрических ледоколов "Виктор Черномырдин". Судно водоизмещением 22,3 тысячи тонн способно развивать скорость около 17 узлов на чистой воде и проходить льды толщиной до трех метров в сплошном поле со снежным покровом 20 сантиметров со скоростью два узла на переднем и заднем ходу.Ледокол предназначен для ледокольной проводки и буксировки судов. Способен перевозить и снабжать научные экспедиции в Арктике и Антарктике, может выполнять функции пожарного судна.
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Владимир Путин находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге
LIVE: Владимир Путин находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге
2020-11-03T17:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, владимир путин, александр беглов, санкт-петербург, общество