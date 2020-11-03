https://ria.ru/20201103/ledokol-1582833014.html

Спуск на воду ледокола "Виктор Черномырдин" в Петербурге. Трансляция

Спуск на воду ледокола "Виктор Черномырдин" в Петербурге. Трансляция

Президент Владимир Путин участвует в церемонии спуска на воду одного из мощнейших дизель-электрических ледоколов "Виктор Черномырдин". РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T17:54

2020-11-03T17:54

2020-11-03T17:54

владимир путин

александр беглов

санкт-петербург

общество

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Президент Владимир Путин участвует в церемонии спуска на воду одного из мощнейших дизель-электрических ледоколов "Виктор Черномырдин". Судно водоизмещением 22,3 тысячи тонн способно развивать скорость около 17 узлов на чистой воде и проходить льды толщиной до трех метров в сплошном поле со снежным покровом 20 сантиметров со скоростью два узла на переднем и заднем ходу.Ледокол предназначен для ледокольной проводки и буксировки судов. Способен перевозить и снабжать научные экспедиции в Арктике и Антарктике, может выполнять функции пожарного судна.

санкт-петербург

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Владимир Путин находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге LIVE: Владимир Путин находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге 2020-11-03T17:54 true PT24M52S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, владимир путин, александр беглов, санкт-петербург, общество