Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по урегулированию в Карабахе

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Россия продолжит взаимодействовать с Турцией и использует все свое влияние в регионе для того, чтобы предотвратить "раскручивание" военного сценария в Нагорном Карабахе, заявил в интервью газете "Коммерсант" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Как отметил российский министр, Москва и Анкара - два тесных партнера, которые "способны проявлять гибкий, прагматичный подход и руководствоваться при взаимодействии друг с другом стратегическим видением". По словам Лаврова, наглядными примерами делового и предметного сотрудничества российских и турецких дипломатов, военных и спецслужб, являются Сирия и Ливия."В случае с Нагорным Карабахом ситуация принципиально отличается, о чем я частично сказал в ответах на предыдущие вопросы. Повторюсь: никогда не скрывали и не скрываем, что не поддерживаем силовой путь урегулирования кризиса, стремимся к скорейшему прекращению боевых действий", - указал Лавров.Российский министр подчеркнул, что как сторонам конфликта, так и их внешним партнерам важно "неукоснительно уважать договоренности о прекращении огня, создании контрольного механизма и возобновлении содержательного переговорного процесса с конкретным графиком"."И хотя устойчивого перемирия достичь сразу не удалось, мы продолжим использовать все имеющееся у нас влияние в регионе, будем работать с турецкими партнерами, чтобы остановить дальнейшее раскручивание военного сценария, наладить диалог между сторонами и убедить Баку и Ереван сесть за стол переговоров", - заверил глава российской дипломатии.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Россия продолжит взаимодействовать с Турцией и использует все свое влияние в регионе для того, чтобы предотвратить "раскручивание" военного сценария в Нагорном Карабахе, заявил в интервью газете "Коммерсант" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Как отметил российский министр, Москва и Анкара - два тесных партнера, которые "способны проявлять гибкий, прагматичный подход и руководствоваться при взаимодействии друг с другом стратегическим видением". По словам Лаврова, наглядными примерами делового и предметного сотрудничества российских и турецких дипломатов, военных и спецслужб, являются Сирия и Ливия.
"В случае с Нагорным Карабахом ситуация принципиально отличается, о чем я частично сказал в ответах на предыдущие вопросы. Повторюсь: никогда не скрывали и не скрываем, что не поддерживаем силовой путь урегулирования кризиса, стремимся к скорейшему прекращению боевых действий", - указал Лавров.
Российский министр подчеркнул, что как сторонам конфликта, так и их внешним партнерам важно "неукоснительно уважать договоренности о прекращении огня, создании контрольного механизма и возобновлении содержательного переговорного процесса с конкретным графиком".
"И хотя устойчивого перемирия достичь сразу не удалось, мы продолжим использовать все имеющееся у нас влияние в регионе, будем работать с турецкими партнерами, чтобы остановить дальнейшее раскручивание военного сценария, наладить диалог между сторонами и убедить Баку и Ереван сесть за стол переговоров", - заверил глава российской дипломатии.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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