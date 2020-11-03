Дочь Ларисы Долиной опубликовала фото певицы без фильтров
12:29 03.11.2020 (обновлено: 19:17 03.11.2020)
© РИА Новости / Евгений БиятовПевица Лариса Долина выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ангелина Миончинская, дочь певицы Ларисы Долиной опубликовала в инстаграме фотографию знаменитой мамы без добавления фильтров.
"Это кто такой без фильтров?" — подписала снимок Миончинская.
На кадре эстрадная джазовая певица позирует в черном костюме в спортивном стиле и высоких ботинках на массивной подошве, напоминающих армейские. Смелый образ дополнил яркий макияж смоки айс и спутанные локоны, похожие на дреды.
В комментариях пользователи написали: "Дива! Очень круто", — считает larisa_vienna_; "Ах, какая женщина, какая женщина", — процитировала стихи из известной песни tatiana_kochkina; "Слов нет", — присоединился к обсуждению kostya_pavlenko_5.
Еще в августе на восемнадцатом международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму Лариса Долина восхитила поклонников помолодевшим внешним видом.
Тогда артистка вышла на сцену с ровным загаром, длинными светлыми волосами и в элегантном платье темно-синего цвета. Гости в зале сразу начали говорить: "А сколько ей лет?", "Как она помолодела!". После обсуждение продолжилось в соцсетях. "Супер! Браво!", "Шикарная", — писали пользователи.