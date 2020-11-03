https://ria.ru/20201103/larisa-dolina-1582699796.html

Дочь Ларисы Долиной опубликовала фото певицы без фильтров

Дочь Ларисы Долиной опубликовала фото певицы без фильтров

Ангелина Миончинская, дочь певицы Ларисы Долиной опубликовала в инстаграме фотографию знаменитой мамы без добавления фильтров. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:29

2020-11-03T12:29

2020-11-03T19:17

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лариса долина

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ангелина Миончинская, дочь певицы Ларисы Долиной опубликовала в инстаграме фотографию знаменитой мамы без добавления фильтров.На кадре эстрадная джазовая певица позирует в черном костюме в спортивном стиле и высоких ботинках на массивной подошве, напоминающих армейские. Смелый образ дополнил яркий макияж смоки айс и спутанные локоны, похожие на дреды. В комментариях пользователи написали: "Дива! Очень круто", — считает larisa_vienna_; "Ах, какая женщина, какая женщина", — процитировала стихи из известной песни tatiana_kochkina; "Слов нет", — присоединился к обсуждению kostya_pavlenko_5.Еще в августе на восемнадцатом международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму Лариса Долина восхитила поклонников помолодевшим внешним видом.Тогда артистка вышла на сцену с ровным загаром, длинными светлыми волосами и в элегантном платье темно-синего цвета. Гости в зале сразу начали говорить: "А сколько ей лет?", "Как она помолодела!". После обсуждение продолжилось в соцсетях. "Супер! Браво!", "Шикарная", — писали пользователи.

https://ria.ru/20201012/zakharova-1579457381.html

коктебель

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коктебель, знаменитости, звезды, лариса долина