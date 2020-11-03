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Шоубиз
https://ria.ru/20201103/larisa-dolina-1582699796.html
Дочь Ларисы Долиной опубликовала фото певицы без фильтров
Дочь Ларисы Долиной опубликовала фото певицы без фильтров
Ангелина Миончинская, дочь певицы Ларисы Долиной опубликовала в инстаграме фотографию знаменитой мамы без добавления фильтров. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:29
2020-11-03T19:17
коктебель
шоубиз
знаменитости
звезды
лариса долина
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ангелина Миончинская, дочь певицы Ларисы Долиной опубликовала в инстаграме фотографию знаменитой мамы без добавления фильтров.На кадре эстрадная джазовая певица позирует в черном костюме в спортивном стиле и высоких ботинках на массивной подошве, напоминающих армейские. Смелый образ дополнил яркий макияж смоки айс и спутанные локоны, похожие на дреды. В комментариях пользователи написали: "Дива! Очень круто", — считает larisa_vienna_; "Ах, какая женщина, какая женщина", — процитировала стихи из известной песни tatiana_kochkina; "Слов нет", — присоединился к обсуждению kostya_pavlenko_5.Еще в августе на восемнадцатом международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму Лариса Долина восхитила поклонников помолодевшим внешним видом.Тогда артистка вышла на сцену с ровным загаром, длинными светлыми волосами и в элегантном платье темно-синего цвета. Гости в зале сразу начали говорить: "А сколько ей лет?", "Как она помолодела!". После обсуждение продолжилось в соцсетях. "Супер! Браво!", "Шикарная", — писали пользователи.
https://ria.ru/20201012/zakharova-1579457381.html
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коктебель, знаменитости, звезды, лариса долина

Дочь Ларисы Долиной опубликовала фото певицы без фильтров

12:29 03.11.2020 (обновлено: 19:17 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовПевица Лариса Долина выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
Певица Лариса Долина выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ангелина Миончинская, дочь певицы Ларисы Долиной опубликовала в инстаграме фотографию знаменитой мамы без добавления фильтров.

"Это кто такой без фильтров?" — подписала снимок Миончинская.

На кадре эстрадная джазовая певица позирует в черном костюме в спортивном стиле и высоких ботинках на массивной подошве, напоминающих армейские. Смелый образ дополнил яркий макияж смоки айс и спутанные локоны, похожие на дреды.
В комментариях пользователи написали: "Дива! Очень круто", — считает larisa_vienna_; "Ах, какая женщина, какая женщина", — процитировала стихи из известной песни tatiana_kochkina; "Слов нет", — присоединился к обсуждению kostya_pavlenko_5.
Еще в августе на восемнадцатом международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму Лариса Долина восхитила поклонников помолодевшим внешним видом.
Тогда артистка вышла на сцену с ровным загаром, длинными светлыми волосами и в элегантном платье темно-синего цвета. Гости в зале сразу начали говорить: "А сколько ей лет?", "Как она помолодела!". После обсуждение продолжилось в соцсетях. "Супер! Браво!", "Шикарная", — писали пользователи.
Скриншот видео из Instagram Дмитрия Певцова - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 22:50Шоубиз
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