https://ria.ru/20201103/kristina-asmus-1582885822.html

"Сама в шоке": Кристина Асмус опубликовала фотографию в свадебном платье

"Сама в шоке": Кристина Асмус опубликовала фотографию в свадебном платье

Актриса Кристина Асмус, которая в конце октября официально развелась с шоуменом Гариком Харламовым, неожиданно разместила в инстаграме фотографию в свадебном... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T18:51

2020-11-03T18:51

2020-11-03T21:36

шоубиз

кристина асмус

знаменитости

звезды

гарик харламов (игорь)

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Актриса Кристина Асмус, которая в конце октября официально развелась с шоуменом Гариком Харламовым, неожиданно разместила в инстаграме фотографию в свадебном платье на фоне загса.В комментариях одна из подписчиц спросила: "Это было давно?", на что актриса ответила ей в шуточной форме: "Да, целых два часа назад".Кристина Асмус не объяснила, по какому случаю надела свадебный наряд. И хотя некоторые поверили, что актриса снова вышла замуж, многие пользователи поняли, она просто снялась в очередном фильме или каком-то проекте."Такое платье только из кино", — считает annaerygina; "А вам идет, хотя будь это ваша свадьба, прическа и образ были бы утонченнее", — прокомментировала ludmila_story; "Зная вас, вы бы такое платье не выбрали", — присоединилась к обсуждению aijan_ak.Ранее Кристина Асмус уже разыгрывала поклонников подобным образом. Например, в апреле она огорчила подписчиков шуткой о беременности, когда снималась в сериале в формате скринлайф. В проекте ей как раз досталась роль девушки в интересном положении.

https://ria.ru/20201026/garik-kharlamov-1581607427.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристина асмус, знаменитости, звезды, гарик харламов (игорь)