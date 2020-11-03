https://ria.ru/20201103/kristina-asmus-1582885822.html
"Сама в шоке": Кристина Асмус опубликовала фотографию в свадебном платье
"Сама в шоке": Кристина Асмус опубликовала фотографию в свадебном платье
Актриса Кристина Асмус, которая в конце октября официально развелась с шоуменом Гариком Харламовым, неожиданно разместила в инстаграме фотографию в свадебном... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T18:51
2020-11-03T18:51
2020-11-03T21:36
шоубиз
кристина асмус
знаменитости
звезды
гарик харламов (игорь)
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Актриса Кристина Асмус, которая в конце октября официально развелась с шоуменом Гариком Харламовым, неожиданно разместила в инстаграме фотографию в свадебном платье на фоне загса.В комментариях одна из подписчиц спросила: "Это было давно?", на что актриса ответила ей в шуточной форме: "Да, целых два часа назад".Кристина Асмус не объяснила, по какому случаю надела свадебный наряд. И хотя некоторые поверили, что актриса снова вышла замуж, многие пользователи поняли, она просто снялась в очередном фильме или каком-то проекте."Такое платье только из кино", — считает annaerygina; "А вам идет, хотя будь это ваша свадьба, прическа и образ были бы утонченнее", — прокомментировала ludmila_story; "Зная вас, вы бы такое платье не выбрали", — присоединилась к обсуждению aijan_ak.Ранее Кристина Асмус уже разыгрывала поклонников подобным образом. Например, в апреле она огорчила подписчиков шуткой о беременности, когда снималась в сериале в формате скринлайф. В проекте ей как раз досталась роль девушки в интересном положении.
https://ria.ru/20201026/garik-kharlamov-1581607427.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристина асмус, знаменитости, звезды, гарик харламов (игорь)