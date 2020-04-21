Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности

"Долго не хотела говорить. Боялась сглаза. Выкладывала старые фотки. Но так не терпелось поделиться радостной новостью. Рассказать подробности о прекрасном и совершенно неожиданном для меня и моей семьи событии. О том, как жизнь снова поделилась на "до" и "после". О новых ощущениях, которые со мной происходят. О другом распорядке дня. И как это необычно и трудно в период самоизоляции. Даже не знаю с чего начать, – заинтриговала всех актриса. – Я так счастлива! Я снимаюсь в новом сериале в формате скринлайф. С бомбическим актерским составом. По сюжету я играю беременную".