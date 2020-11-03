Кравцов рассказал о школьниках, которые не пользуются мобильниками
16:01 03.11.2020 (обновлено: 20:28 03.11.2020)
АРТЕК (Крым), 3 ноя — РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов назвал использование школьниками соцсетей вызовом для системы образования и рассказал о регионе, где встретил старшеклассников, которые не пользуются мобильными телефонами.
Кравцов во вторник провел встречу со старшеклассниками — финалистами конкурса "Большая перемена" в "Артеке". Говоря о системе образования, он отметил, что для полноценного развития школьника важно здоровье, в том числе психологическое. Кравцов назвал присутствие школьников в интернете и социальных сетях большим вызовом для системы образования.
"Мы, конечно, понимаем, что вы в социальных сетях, вы в Тик-Токе. Плохо это или хорошо? Ну, вы так выросли. Я приведу пример. Есть Республика Тыва, как-то я поехал, был в республике, был в поселении староверов. Встречался с ребятами молодыми, со школьниками вашего возраста, которые ни разу не видели мобильного телефона и не были в социальных сетях. Причем они знают, что есть и мобильные телефоны, социальные сети. Вы знаете, они производят очень интересное впечатление. Чистые, добрые", — рассказал он.
"Я уверен, что вы такие же. Я к тому, что это вызов, с которым нужно работать, чтобы не навредить", — добавил Кравцов.
Конкурс "Большая перемена" проводится впервые. Он стартовал 28 марта и продлится до 15 ноября. Его цель — дать возможность каждому школьнику от 14 до 17 лет раскрыть свои сильные стороны и попробовать себя в самых разных сферах. Среди тематических направлений — искусство, журналистика, экология, новейшие технологии, медицина, туризм и благотворительность.
В отборочных этапах, которые проходили по всей России, приняли участие более одного миллиона ребят. Из них 1,2 тысячи — вышли в финал. Победители получат премии от 200 тысяч до одного миллиона рублей. На эти цели из резервного фонда президента уже выделено 400 миллионов рублей.
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