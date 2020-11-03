https://ria.ru/20201103/kazakhstan-1582768996.html

Экс-министра здравоохранения Казахстана заподозрили в растрате

Экс-министра здравоохранения Казахстана заподозрили в растрате

Бывший министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов задержан по подозрению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере, сообщил во вторник комитет РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T09:23

2020-11-03T09:23

2020-11-03T09:23

казахстан

в мире

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НУР-СУЛТАН, 3 ноя - РИА Новости. Бывший министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов задержан по подозрению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере, сообщил во вторник комитет по финансовому мониторингу министерства финансов республики."Службой экономических расследований комитета по финансовому мониторингу министерства финансов Республики Казахстан расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Биртанова по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере", - говорится в сообщении комитета.В информации отмечается, что в отношении Биртанова судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. "Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - заявили в ведомстве.Биртанову 49 лет, в начале 2017 года он был назначен на должность министра здравоохранения. В июне 2020 года Биртанов сообщил, что подал в отставку по состоянию здоровья. По его словам, коронавирусная инфекция, которую он перенес, осложнилась пневмонией, и ему требовалось дополнительное лечение.

https://ria.ru/20201103/kazakhstan-1582759418.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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