https://ria.ru/20201103/kazakhstan-1582759418.html

Казахстан усилит ограничительные меры на границе из-за COVID-19

Казахстан усилит ограничительные меры на границе из-за COVID-19

Казахстан усилит ограничительные меры на границе из-за коронавируса, в частности, республика продлит до 1 мая 2021 года приостановление безвизового режима для... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T07:26

2020-11-03T07:26

2020-11-03T07:26

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

казахстан

в мире

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НУР-СУЛТАН, 3 ноя - РИА Новости. Казахстан усилит ограничительные меры на границе из-за коронавируса, в частности, республика продлит до 1 мая 2021 года приостановление безвизового режима для граждан 57 стран, а также сократит рейсы в Турцию, сообщила во вторник пресс-служба правительства страны.По данным пресс-службы, 2 ноября под председательством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина состоялось селекторное заседание межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории страны, где были приняты решения по ужесточению контроля на границе.Также решено "сократить с 9 ноября количество международных авиарейсов с Турцией с 33 до 20 в неделю"."Внесение изменений в порядок пересечения государственной границы для: иностранцев, имеющих вид на жительство на территории Казахстана, членов их семей; иностранцев, являющихся членами семей граждан республики. Указанная категория лиц может пересекать госграницу Казахстана не более 1 раза в 90 суток (ранее было 30 суток)", - говорится в сообщении.По данным правительства, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом в большинстве регионов Казахстана. "С 5 по 18 октября в стране выявлено 1272 заболевших, с 19 октября по 1 ноября - 3352 человека. За сутки заболели 442 человека. Темп прироста составляет 0,4%, показатель репродуктивности - 1,4. Инфекционные койки загружены на 22%, реанимационные - на 18%", - сообщили в пресс-службе. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

казахстан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, казахстан, в мире