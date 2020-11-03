https://ria.ru/20201103/kazakhstan-1582759418.html
Казахстан усилит ограничительные меры на границе из-за COVID-19
Казахстан усилит ограничительные меры на границе из-за COVID-19
Казахстан усилит ограничительные меры на границе из-за коронавируса, в частности, республика продлит до 1 мая 2021 года приостановление безвизового режима для... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T07:26
2020-11-03T07:26
2020-11-03T07:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
казахстан
в мире
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НУР-СУЛТАН, 3 ноя - РИА Новости. Казахстан усилит ограничительные меры на границе из-за коронавируса, в частности, республика продлит до 1 мая 2021 года приостановление безвизового режима для граждан 57 стран, а также сократит рейсы в Турцию, сообщила во вторник пресс-служба правительства страны.По данным пресс-службы, 2 ноября под председательством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина состоялось селекторное заседание межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории страны, где были приняты решения по ужесточению контроля на границе.Также решено "сократить с 9 ноября количество международных авиарейсов с Турцией с 33 до 20 в неделю"."Внесение изменений в порядок пересечения государственной границы для: иностранцев, имеющих вид на жительство на территории Казахстана, членов их семей; иностранцев, являющихся членами семей граждан республики. Указанная категория лиц может пересекать госграницу Казахстана не более 1 раза в 90 суток (ранее было 30 суток)", - говорится в сообщении.По данным правительства, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом в большинстве регионов Казахстана. "С 5 по 18 октября в стране выявлено 1272 заболевших, с 19 октября по 1 ноября - 3352 человека. За сутки заболели 442 человека. Темп прироста составляет 0,4%, показатель репродуктивности - 1,4. Инфекционные койки загружены на 22%, реанимационные - на 18%", - сообщили в пресс-службе. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, казахстан, в мире
НУР-СУЛТАН, 3 ноя - РИА Новости. Казахстан
усилит ограничительные меры на границе из-за коронавируса, в частности, республика продлит до 1 мая 2021 года приостановление безвизового режима для граждан 57 стран, а также сократит рейсы в Турцию
, сообщила во вторник пресс-служба правительства страны.
По данным пресс-службы, 2 ноября под председательством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина
состоялось селекторное заседание межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории страны, где были приняты решения по ужесточению контроля на границе.
"Продлить до 1 мая 2021 года приостановление безвизового режима для граждан 57 стран. Продлить до 1 января 2021 года приостановление 72-часового безвизового пребывания на территории Казахстана транзитных пассажиров из КНР и Индии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьер-министра Казахстана.
Также решено "сократить с 9 ноября количество международных авиарейсов с Турцией с 33 до 20 в неделю".
"Внесение изменений в порядок пересечения государственной границы для: иностранцев, имеющих вид на жительство на территории Казахстана, членов их семей; иностранцев, являющихся членами семей граждан республики. Указанная категория лиц может пересекать госграницу Казахстана не более 1 раза в 90 суток (ранее было 30 суток)", - говорится в сообщении.
По данным правительства, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом в большинстве регионов Казахстана. "С 5 по 18 октября в стране выявлено 1272 заболевших, с 19 октября по 1 ноября - 3352 человека. За сутки заболели 442 человека. Темп прироста составляет 0,4%, показатель репродуктивности - 1,4. Инфекционные койки загружены на 22%, реанимационные - на 18%", - сообщили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.