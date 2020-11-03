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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201103/karabakh-1582915814.html
В Карабахе заявили о двух пострадавших при обстреле Степанакерта
В Карабахе заявили о двух пострадавших при обстреле Степанакерта
Двое мирных жителей получили ранения в результате ракетного обстрела Степанакерта азербайджанскими ВС, сообщила во вторник госслужба по ЧС непризнанной... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T21:55
2020-11-03T23:44
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
москва
сша
в мире
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ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости. Двое мирных жителей получили ранения в результате ракетного обстрела Степанакерта азербайджанскими ВС, сообщила во вторник госслужба по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Ранее в ведомстве заявили, что удар по столице Карабаха был нанесен из реактивной системы залпового огня "Смерч", под обстрел попал центр здоровья матери и ребенка."Пострадали двое граждан, находившихся во время обстрела у здания центра здоровья матери и ребенка (Республиканского роддома). Один из них находится в операционной, второго готовят к операции", - говорится в сообщении на странице госслужбы в Facebook. Отмечается, что состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести."В результате ракетного удара по Шуши пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
нагорный карабах
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москва
сша
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Кадры дымящегося автомобиля после обстрела в Степанакерте
Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявила о ракетном ударе и системе залпового огня "Смерч" по Степанакерту.
2020-11-03T21:55
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Кадры ударов по Степанакерту
Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявила о ракетном ударе и системе залпового огня "Смерч" по Степанакерту.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире

В Карабахе заявили о двух пострадавших при обстреле Степанакерта

21:55 03.11.2020 (обновлено: 23:44 03.11.2020)
 
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ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости. Двое мирных жителей получили ранения в результате ракетного обстрела Степанакерта азербайджанскими ВС, сообщила во вторник госслужба по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Ранее в ведомстве заявили, что удар по столице Карабаха был нанесен из реактивной системы залпового огня "Смерч", под обстрел попал центр здоровья матери и ребенка.
"Пострадали двое граждан, находившихся во время обстрела у здания центра здоровья матери и ребенка (Республиканского роддома). Один из них находится в операционной, второго готовят к операции", - говорится в сообщении на странице госслужбы в Facebook. Отмечается, что состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.
"В результате ракетного удара по Шуши пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШАВ мире
 
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