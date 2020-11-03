https://ria.ru/20201103/karabakh-1582915814.html

В Карабахе заявили о двух пострадавших при обстреле Степанакерта

В Карабахе заявили о двух пострадавших при обстреле Степанакерта

Двое мирных жителей получили ранения в результате ракетного обстрела Степанакерта азербайджанскими ВС, сообщила во вторник госслужба по ЧС непризнанной... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T21:55

2020-11-03T21:55

2020-11-03T23:44

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

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ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости. Двое мирных жителей получили ранения в результате ракетного обстрела Степанакерта азербайджанскими ВС, сообщила во вторник госслужба по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Ранее в ведомстве заявили, что удар по столице Карабаха был нанесен из реактивной системы залпового огня "Смерч", под обстрел попал центр здоровья матери и ребенка."Пострадали двое граждан, находившихся во время обстрела у здания центра здоровья матери и ребенка (Республиканского роддома). Один из них находится в операционной, второго готовят к операции", - говорится в сообщении на странице госслужбы в Facebook. Отмечается, что состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести."В результате ракетного удара по Шуши пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры дымящегося автомобиля после обстрела в Степанакерте Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявила о ракетном ударе и системе залпового огня "Смерч" по Степанакерту. 2020-11-03T21:55 true PT1M08S

Кадры ударов по Степанакерту Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявила о ракетном ударе и системе залпового огня "Смерч" по Степанакерту. 2020-11-03T21:55 true PT0M40S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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