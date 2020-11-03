https://ria.ru/20201103/karabakh-1582877590.html

Карабах заявил, что за два дня отразил атаки Баку на трех направлениях

Карабах заявил, что за два дня отразил атаки Баку на трех направлениях

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник и во вторник отразила атаки вооруженных сил Азербайджана на трех направлениях, заявил... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T17:43

2020-11-03T17:43

2020-11-03T17:43

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 3 ноя – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник и во вторник отразила атаки вооруженных сил Азербайджана на трех направлениях, заявил РИА Новости глава информационного отдела Армии обороны Сурен Сарумян.Сарумян отметил рост эффективности подразделений Армии обороны Карабаха за месяц с начала эскалации. "Люди привыкают к ритму войны. Люди уже понимают методы и способы действия противника, понимают его замыслы. Эффективность Армии обороны Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.) выросла и будет продолжать расти", - сказал он.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности.

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Третья попытка перемирия: в Карабахе продолжаются военные действия В разных странах проходят митинги, демонстрации и акции с призывами прекратить военные действия в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван трижды заключали гуманитарное перемирие для обмена пленными и телами погибших. 10 и 18 октября – после трехсторонних переговоров с Россией. 26 октября – при посредничестве США. Каждый раз стороны нарушали договоренности. Страны обвиняют друг друга в бомбардировках. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация. Армения и Азербайджан вину за обострение конфликта возлагают друг на друга. 2020-11-03T17:43 true PT3M37S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире