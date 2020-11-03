https://ria.ru/20201103/karabakh-1582805672.html

Армения заявила о серьезных потерях Азербайджана на востоке Карабаха

Армения заявила о серьезных потерях Азербайджана на востоке Карабаха

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил во вторник, что азербайджанские ВС несут серьезные потери на восточном направлении передовой линии в... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:21

2020-11-03T12:21

2020-11-03T12:21

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

арцрун ованнисян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 3 ноя - РИА Новости. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил во вторник, что азербайджанские ВС несут серьезные потери на восточном направлении передовой линии в Карабахе.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201103/karabakh-1582759096.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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Удары противника в Карабахе с применением боеприпасов с белым фосфором. Кадры армии обороны НКР Армия обороны НКР показала видео, на котором, как утверждается, снято применение противником боеприпасов с белым фосфором. В Баку это отрицают. 2020-11-03T12:21 true PT0M24S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, арцрун ованнисян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире