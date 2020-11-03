Бастрыкин взял на контроль дело о смертельной драке после ссоры в чате
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСтихийный мемориал на месте гибели Романа Гребенюка в Волгограде
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания поручил доложить о ходе расследования дела о драке в волгоградском банке из-за ссоры в родительском чате, приведшей к смерти одного из участников, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный несколько раз ударил по голове посетителя банка в Центральном районе Волгограда. По данным регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт. По одной из версий, сестра попросила брата – Арсена Мелконяна - разобраться с Романом Гребенюком, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Пострадавший был доставлен в больницу, его прооперировали, он находился в коме, а 1 ноября скончался.
По данным суда, Мелконян арестован до 24 декабря, защита обжаловала постановление о мере пресечения, попросив выпустить его под домашний арест. В апелляции адвокат указал, что мужчина написал явку с повинной, что говорит о его готовности нести ответственность, не собирается скрываться и мешать следствию.
"Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела по факту получения 41-летним жителем Волгоградской области тяжких телесных повреждений в одном из отделений банка, от которых он скончался ... Александр Бастрыкин ... также указал на необходимость тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего и проведение оперативного и качественного расследования", - говорится в сообщении.