https://ria.ru/20201103/grebenyuk-1582913098.html

Бастрыкин взял на контроль дело о смертельной драке после ссоры в чате

Бастрыкин взял на контроль дело о смертельной драке после ссоры в чате

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания поручил доложить о ходе расследования дела о драке в волгоградском банке из-за ссоры в... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T21:33

2020-11-03T21:33

2020-11-03T21:33

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

волгоград

волгоградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582774712_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b9def1abc349d0889be59720802c21b8.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания поручил доложить о ходе расследования дела о драке в волгоградском банке из-за ссоры в родительском чате, приведшей к смерти одного из участников, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный несколько раз ударил по голове посетителя банка в Центральном районе Волгограда. По данным регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт. По одной из версий, сестра попросила брата – Арсена Мелконяна - разобраться с Романом Гребенюком, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Пострадавший был доставлен в больницу, его прооперировали, он находился в коме, а 1 ноября скончался.По данным суда, Мелконян арестован до 24 декабря, защита обжаловала постановление о мере пресечения, попросив выпустить его под домашний арест. В апелляции адвокат указал, что мужчина написал явку с повинной, что говорит о его готовности нести ответственность, не собирается скрываться и мешать следствию."Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела по факту получения 41-летним жителем Волгоградской области тяжких телесных повреждений в одном из отделений банка, от которых он скончался ... Александр Бастрыкин ... также указал на необходимость тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего и проведение оперативного и качественного расследования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201103/ssora-1582756841.html

https://ria.ru/20201102/chat-1582730862.html

волгоград

волгоградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, волгоград, волгоградская область, происшествия