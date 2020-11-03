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Бастрыкин взял на контроль дело о смертельной драке после ссоры в чате
Бастрыкин взял на контроль дело о смертельной драке после ссоры в чате
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания поручил доложить о ходе расследования дела о драке в волгоградском банке из-за ссоры в... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T21:33
2020-11-03T21:33
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
волгоград
волгоградская область
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания поручил доложить о ходе расследования дела о драке в волгоградском банке из-за ссоры в родительском чате, приведшей к смерти одного из участников, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный несколько раз ударил по голове посетителя банка в Центральном районе Волгограда. По данным регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт. По одной из версий, сестра попросила брата – Арсена Мелконяна - разобраться с Романом Гребенюком, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Пострадавший был доставлен в больницу, его прооперировали, он находился в коме, а 1 ноября скончался.По данным суда, Мелконян арестован до 24 декабря, защита обжаловала постановление о мере пресечения, попросив выпустить его под домашний арест. В апелляции адвокат указал, что мужчина написал явку с повинной, что говорит о его готовности нести ответственность, не собирается скрываться и мешать следствию."Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела по факту получения 41-летним жителем Волгоградской области тяжких телесных повреждений в одном из отделений банка, от которых он скончался ... Александр Бастрыкин ... также указал на необходимость тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего и проведение оперативного и качественного расследования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201103/ssora-1582756841.html
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волгоград
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, волгоград, волгоградская область, происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело о смертельной драке после ссоры в чате

21:33 03.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСтихийный мемориал на месте гибели Романа Гребенюка в Волгограде
Стихийный мемориал на месте гибели Романа Гребенюка в Волгограде - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания поручил доложить о ходе расследования дела о драке в волгоградском банке из-за ссоры в родительском чате, приведшей к смерти одного из участников, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный несколько раз ударил по голове посетителя банка в Центральном районе Волгограда. По данным регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт. По одной из версий, сестра попросила брата – Арсена Мелконяна - разобраться с Романом Гребенюком, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Пострадавший был доставлен в больницу, его прооперировали, он находился в коме, а 1 ноября скончался.
Цветы в память о погибшем Романе Гребенюке на улице Коммунистической в Волгограде - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
05:19
Бывшая жена убитого из-за чата волгоградца раскрыла подробности конфликта
По данным суда, Мелконян арестован до 24 декабря, защита обжаловала постановление о мере пресечения, попросив выпустить его под домашний арест. В апелляции адвокат указал, что мужчина написал явку с повинной, что говорит о его готовности нести ответственность, не собирается скрываться и мешать следствию.
"Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела по факту получения 41-летним жителем Волгоградской области тяжких телесных повреждений в одном из отделений банка, от которых он скончался ... Александр Бастрыкин ... также указал на необходимость тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего и проведение оперативного и качественного расследования", - говорится в сообщении.
Мемориал рядом с местом гибели в Волгограде Романа Гребенюка в Волгограде - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
 
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