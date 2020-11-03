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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201103/duregello-1582817901.html
В еврейской общине Рима назвали теракты в Ницце и Вене "атакой на Европу"
В еврейской общине Рима назвали теракты в Ницце и Вене "атакой на Европу"
Президент еврейской общины Рима Рут Дурегелло назвала теракты в Ницце и Вене "атакой на Запад и на Европу" и подчеркнула важность общей европейской стратегии по РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:07
2020-11-03T13:07
религия и мировоззрение
себастьян курц
новости - религия и мировоззрение
франция
ницца
европа
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РИМ, 3 ноя – РИА Новости. Президент еврейской общины Рима Рут Дурегелло назвала теракты в Ницце и Вене "атакой на Запад и на Европу" и подчеркнула важность общей европейской стратегии по борьбе с исламским фундаментализмом."Нападения в Ницце и Вене являются атакой на Запад и Европу. Необходимо мужество, чтобы сказать, что угроза исламского фундаментализма по-прежнему присутствует и что нужна европейская стратегия, которая сможет противодействовать ему и нанести поражение", - написала она во вторник в Twitter.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По последним данным СМИ, погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападавший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.Ранее 29 октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20201103/doych-1582787544.html
франция
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себастьян курц, новости - религия и мировоззрение, франция, ницца, европа, twitter, в мире

В еврейской общине Рима назвали теракты в Ницце и Вене "атакой на Европу"

13:07 03.11.2020
 
© REUTERS / Lisi NiesnerРаввин Шломо Хофмейстер около синагоги после перестрелки в Вене, Австрия
Раввин Шломо Хофмейстер около синагоги после перестрелки в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© REUTERS / Lisi Niesner
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РИМ, 3 ноя – РИА Новости. Президент еврейской общины Рима Рут Дурегелло назвала теракты в Ницце и Вене "атакой на Запад и на Европу" и подчеркнула важность общей европейской стратегии по борьбе с исламским фундаментализмом.
"Нападения в Ницце и Вене являются атакой на Запад и Европу. Необходимо мужество, чтобы сказать, что угроза исламского фундаментализма по-прежнему присутствует и что нужна европейская стратегия, которая сможет противодействовать ему и нанести поражение", - написала она во вторник в Twitter.
В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По последним данным СМИ, погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападавший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.
Ранее 29 октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Религия и мировоззрениеСебастьян КурцНовости - Религия и мировоззрениеФранцияНиццаЕвропаTwitterВ мире
 
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