https://ria.ru/20201103/duregello-1582817901.html

В еврейской общине Рима назвали теракты в Ницце и Вене "атакой на Европу"

В еврейской общине Рима назвали теракты в Ницце и Вене "атакой на Европу"

Президент еврейской общины Рима Рут Дурегелло назвала теракты в Ницце и Вене "атакой на Запад и на Европу" и подчеркнула важность общей европейской стратегии по РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:07

2020-11-03T13:07

2020-11-03T13:07

религия и мировоззрение

себастьян курц

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РИМ, 3 ноя – РИА Новости. Президент еврейской общины Рима Рут Дурегелло назвала теракты в Ницце и Вене "атакой на Запад и на Европу" и подчеркнула важность общей европейской стратегии по борьбе с исламским фундаментализмом."Нападения в Ницце и Вене являются атакой на Запад и Европу. Необходимо мужество, чтобы сказать, что угроза исламского фундаментализма по-прежнему присутствует и что нужна европейская стратегия, которая сможет противодействовать ему и нанести поражение", - написала она во вторник в Twitter.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По последним данным СМИ, погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападавший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.Ранее 29 октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20201103/doych-1582787544.html

франция

ницца

европа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

себастьян курц, новости - религия и мировоззрение, франция, ницца, европа, twitter, в мире