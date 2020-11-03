https://ria.ru/20201103/doych-1582787544.html

Глава еврейской общины Австрии прокомментировал нападение в Вене

Глава еврейской общины Австрии прокомментировал нападение в Вене

Глава еврейской общины Австрии Оскар Дойч заявил после сообщений о нападении на синагогу в Вене, что неясно, действительно ли синагога была одной из целей... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T11:06

2020-11-03T11:06

2020-11-03T14:05

теракт в вене

религия и мировоззрение

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава еврейской общины Австрии Оскар Дойч заявил после сообщений о нападении на синагогу в Вене, что неясно, действительно ли синагога была одной из целей преступника, открывшего стрельбу.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. По данным СМИ, один нападавший покончил с собой, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах."Был ли городской храм одной из целей, сейчас нельзя сказать", - написал Дойч в Twitter, указав, что и синагога, и расположенное по тому же адресу административное здание закрылись уже к моменту первых выстрелов."В непосредственной близости от городского храма, во всяком случае, стреляли", - подчеркнул Дойч, по словам которого прихожан попросили оставаться в закрытых помещениях.Глава еврейской общины Австрии также призвал не распространять неподтвержденную информацию или слухи.

https://ria.ru/20201103/terakt-1582778565.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, австрия, вена, twitter, в мире