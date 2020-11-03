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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201103/doych-1582787544.html
Глава еврейской общины Австрии прокомментировал нападение в Вене
Глава еврейской общины Австрии прокомментировал нападение в Вене
Глава еврейской общины Австрии Оскар Дойч заявил после сообщений о нападении на синагогу в Вене, что неясно, действительно ли синагога была одной из целей... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T11:06
2020-11-03T14:05
теракт в вене
религия и мировоззрение
австрия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава еврейской общины Австрии Оскар Дойч заявил после сообщений о нападении на синагогу в Вене, что неясно, действительно ли синагога была одной из целей преступника, открывшего стрельбу.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. По данным СМИ, один нападавший покончил с собой, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах."Был ли городской храм одной из целей, сейчас нельзя сказать", - написал Дойч в Twitter, указав, что и синагога, и расположенное по тому же адресу административное здание закрылись уже к моменту первых выстрелов."В непосредственной близости от городского храма, во всяком случае, стреляли", - подчеркнул Дойч, по словам которого прихожан попросили оставаться в закрытых помещениях.Глава еврейской общины Австрии также призвал не распространять неподтвержденную информацию или слухи.
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теракт в вене, австрия, вена, twitter, в мире

Глава еврейской общины Австрии прокомментировал нападение в Вене

11:06 03.11.2020 (обновлено: 14:05 03.11.2020)
 
© REUTERS / Radovan StoklasaСотрудники правоохранительных органов Австрии на месте стрельбы в Вене
Сотрудники правоохранительных органов Австрии на месте стрельбы в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© REUTERS / Radovan Stoklasa
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава еврейской общины Австрии Оскар Дойч заявил после сообщений о нападении на синагогу в Вене, что неясно, действительно ли синагога была одной из целей преступника, открывшего стрельбу.
Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. По данным СМИ, один нападавший покончил с собой, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах.
"Был ли городской храм одной из целей, сейчас нельзя сказать", - написал Дойч в Twitter, указав, что и синагога, и расположенное по тому же адресу административное здание закрылись уже к моменту первых выстрелов.
"В непосредственной близости от городского храма, во всяком случае, стреляли", - подчеркнул Дойч, по словам которого прихожан попросили оставаться в закрытых помещениях.
Глава еврейской общины Австрии также призвал не распространять неподтвержденную информацию или слухи.
Полицейский после перестрелки в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
10:31
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