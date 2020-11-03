https://ria.ru/20201103/chernomyrdin-1582889257.html

Путин заявил, что многому научился у Черномырдина

Путин заявил, что многому научился у Черномырдина

Виктор Черномырдин был настоящим "работоголиком", бесконечно преданным Родине человеком и дальновидным политиком, который не боялся брать на себя... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T18:39

2020-11-03T18:39

2020-11-03T18:39

виктор черномырдин

владимир путин

санкт-петербург

технологии

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Виктор Черномырдин был настоящим "работоголиком", бесконечно преданным Родине человеком и дальновидным политиком, который не боялся брать на себя ответственность, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что многому у него научился.Во вторник при участии президента в Санкт-Петербурге прошла церемония поднятия флага на новом ледоколе "Виктор Черномырдин".По словам главы государства, во многом благодаря "взвешенности, дальновидности, хозяйской рачительности" Черномырдина в сложнейший период 90-х годов удалось сохранить и сберечь кадровый и технологический потенциал промышленности, ТЭК, других индустриальных отраслей промышленности."И вообще он был работоголик. Лично наблюдал за этим, смотрел за тем, как он работает, и многому у него учился. Он был человек, бесконечно преданный Родине. И потому символично, что этот современный, хорошо оснащенный ледокол, носящий его имя, был построен отечественными корабелами и на российских верфях", - добавил глава государства.Указ об увековечении памяти Виктора Черномырдина был подписан в 2011 году президентом России Дмитрием Медведевым, один из пунктов документа предусматривал присвоение имени политика, скончавшегося в 2010 году на 73-м году жизни, одному из строящихся кораблей.

https://ria.ru/20201103/ledokol-1582880075.html

https://ria.ru/20201026/ledokol-1581662153.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор черномырдин, владимир путин, санкт-петербург, технологии, общество