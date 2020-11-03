https://ria.ru/20201103/chernomyrdin-1582889257.html
Путин заявил, что многому научился у Черномырдина
Путин заявил, что многому научился у Черномырдина
Виктор Черномырдин был настоящим "работоголиком", бесконечно преданным Родине человеком и дальновидным политиком, который не боялся брать на себя... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T18:39
2020-11-03T18:39
2020-11-03T18:39
виктор черномырдин
владимир путин
санкт-петербург
технологии
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Виктор Черномырдин был настоящим "работоголиком", бесконечно преданным Родине человеком и дальновидным политиком, который не боялся брать на себя ответственность, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что многому у него научился.Во вторник при участии президента в Санкт-Петербурге прошла церемония поднятия флага на новом ледоколе "Виктор Черномырдин".По словам главы государства, во многом благодаря "взвешенности, дальновидности, хозяйской рачительности" Черномырдина в сложнейший период 90-х годов удалось сохранить и сберечь кадровый и технологический потенциал промышленности, ТЭК, других индустриальных отраслей промышленности."И вообще он был работоголик. Лично наблюдал за этим, смотрел за тем, как он работает, и многому у него учился. Он был человек, бесконечно преданный Родине. И потому символично, что этот современный, хорошо оснащенный ледокол, носящий его имя, был построен отечественными корабелами и на российских верфях", - добавил глава государства.Указ об увековечении памяти Виктора Черномырдина был подписан в 2011 году президентом России Дмитрием Медведевым, один из пунктов документа предусматривал присвоение имени политика, скончавшегося в 2010 году на 73-м году жизни, одному из строящихся кораблей.
https://ria.ru/20201103/ledokol-1582880075.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор черномырдин, владимир путин, санкт-петербург, технологии, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Виктор Черномырдин
был настоящим "работоголиком", бесконечно преданным Родине человеком и дальновидным политиком, который не боялся брать на себя ответственность, заявил президент РФ Владимир Путин
, отметив, что многому у него научился.
Во вторник при участии президента в Санкт-Петербурге
прошла церемония поднятия флага на новом ледоколе "Виктор Черномырдин".
"Сегодня мы чтим память этого замечательного человека. Виктор Степанович ушел из жизни ровно десять лет назад. Он был действительно руководителем, политиком государственного и без всякого преувеличения исторического масштаба. Ярким и сильным человеком, настоящим тружеником, созидателем. Он брал на себя ответственность и делал дело, стремился во всем служить нашей стране и нашему народу", - сказал Путин после церемонии поднятия флага.
По словам главы государства, во многом благодаря "взвешенности, дальновидности, хозяйской рачительности" Черномырдина в сложнейший период 90-х годов удалось сохранить и сберечь кадровый и технологический потенциал промышленности, ТЭК, других индустриальных отраслей промышленности.
"И вообще он был работоголик. Лично наблюдал за этим, смотрел за тем, как он работает, и многому у него учился. Он был человек, бесконечно преданный Родине. И потому символично, что этот современный, хорошо оснащенный ледокол, носящий его имя, был построен отечественными корабелами и на российских верфях", - добавил глава государства.
Указ об увековечении памяти Виктора Черномырдина был подписан в 2011 году президентом России Дмитрием Медведевым, один из пунктов документа предусматривал присвоение имени политика, скончавшегося в 2010 году на 73-м году жизни, одному из строящихся кораблей.