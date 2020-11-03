В Барнауле проверят данные, что врача с COVID-19 не пускали на больничный
13:37 03.11.2020 (обновлено: 13:42 03.11.2020)
БАРНАУЛ, 3 ноя - РИА Новости. Алтайский минздрав проверяет информацию о том, что якобы зараженного коронавирусом и.о. руководителя реанимационного отделения горбольницы №10 Барнаула Юрия Кочетова не пускали на больничный, в итоге мужчина скончался.
О ситуации стало известно после рассказа представителей местного отделения "Справедливой России". "Кочетов заболел в октябре текущего года. Оксане Молодых (депутат Барнаульской гордумы от партии - ред.) удалось пообщаться с ним по телефону, когда врач уже был в тяжелом состоянии. Он рассказал, что у него были признаки коронавирусной инфекции, поэтому он сдал тест. Однако спустя неделю ему не смогли предоставить результаты исследования. Юрий Кочетов заявил, что неоднократно обращался к руководству с просьбой отправить его на домашнее лечение и выдать результаты теста, но получал отказ", - говорится на сайте алтайского отделения СР.
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По словам Молодых, руководство учреждения мотивировало невозможность предоставить больничный лист тем, что работать некому. В итоге после нескольких недель борьбы с заболеванием врач скончался, об этом стало известно в понедельник.
"По данному факту проводится проверка", - сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 225 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 181 пациент, умерли 9 человек. За все время скончались 808 пациентов с коронавирусом. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составляет 19 892 человека, выздоровели 16 720 из них.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.