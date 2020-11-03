Лавров заявил, что число боевиков в Карабахе приближается к двум тысячам
17:09 03.11.2020 (обновлено: 19:08 03.11.2020)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия призывает внешних игроков использовать свои возможности, чтобы пресекать переброску наемников из стран Ближнего Востока в Нагорный Карабах, численность которых уже приближается к двум тысячам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Нас, конечно, беспокоит интернационализация нагорно-карабахского конфликта и привлечение боевиков с Ближнего Востока. Мы неоднократно призывали внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников, численность которых в зоне конфликта, по имеющимся данным, уже приближается к двум тысячам. Данная тема, в частности, затрагивалась (президентом России Владимиром) Путиным в ходе телефонного разговора с президентом Турции (Тайипом) Эрдоганом 27 октября, в регулярных контактах с лидерами Азербайджана и Армении. Настойчиво продолжаем продвигать нашу позицию по различным каналам", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".
Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщал, что, по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта в Карабахе активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях или даже тысячах радикалов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что нахождение боевиков в зоне горячего конфликта в Карабахе представляет собой большую опасность и является поводом для глубокой обеспокоенности Москвы.
Анкара и Баку отрицают, что в Карабахе на стороне вооруженных сил Азербайджана воюют боевики с Ближнего Востока.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе