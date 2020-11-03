https://ria.ru/20201103/boeviki-1582870162.html

Лавров заявил, что число боевиков в Карабахе приближается к двум тысячам

Лавров заявил, что число боевиков в Карабахе приближается к двум тысячам

Россия призывает внешних игроков использовать свои возможности, чтобы пресекать переброску наемников из стран Ближнего Востока в Нагорный Карабах, численность... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T17:09

2020-11-03T17:09

2020-11-03T19:08

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

сергей лавров

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия призывает внешних игроков использовать свои возможности, чтобы пресекать переброску наемников из стран Ближнего Востока в Нагорный Карабах, численность которых уже приближается к двум тысячам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщал, что, по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта в Карабахе активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях или даже тысячах радикалов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что нахождение боевиков в зоне горячего конфликта в Карабахе представляет собой большую опасность и является поводом для глубокой обеспокоенности Москвы.Анкара и Баку отрицают, что в Карабахе на стороне вооруженных сил Азербайджана воюют боевики с Ближнего Востока.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

https://ria.ru/20201101/karabakh-1582531883.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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Допрос захваченного в Карабахе сирийца В Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о взятии в плен сирийца, который, по их данным, участвовал в боевых действиях на стороне Азербайджана. "Подразделения Армии обороны (Карабаха. — Прим. ред.) пленили очередного террориста, даже поверхностный допрос которого не оставляет никаких сомнений в наличии террористов на азербайджанской линии фронта. Имя плененного исламского радикала и террориста — Мехред Мухаммад Альшхер, родом из Сирии", — сообщил Telegram-канал официального информационного центра Карабаха. 2020-11-03T17:09 true PT1M06S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, азербайджан, армения, в мире